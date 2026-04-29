Новим послом ФРН в Україні стане Борис Руге – ЗМІ

Заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Борис Руге (Boris Ruge) стане новим послом Німеччини в Україні, повідомляє Der Spiegel.

За інформацією видання, схвалення Кабінету міністрів на засіданні в цю середу вважається формальністю. До роботи в Брюсселі 64-річний дипломат, серед іншого, обіймав посади заступника голови Мюнхенської конференції з безпеки, посла ФРН у Вашингтоні, а також посла в Ер-Ріяді. Руге вступив на дипломатичну службу в 1989 році. Під час операції в Косово він працював у штаб-квартирі НАТО і був радником двох послідовних командувачів військ НАТО в Косово.

Як пише журнал, на своїй посаді в НАТО у складі міжнародного штабу Альянсу Руге відповідає за політичні питання, зокрема за партнерські відносини з такими країнами, як Україна, можливе розширення Альянсу, політику щодо Росії, а також контроль над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдженням.

Посада в Києві стала вакантною досить несподівано, після того як у лютому стало відомо про переведення посла Гайко Томса (Heiko Thoms) до Мадрида. Він обійняв цю посаду в Україні лише минулого літа на прохання міністра закордонних справ ФРН Йоханна Вадефула (Johann Wadephul), після того як уряд Німеччини призначив Мартіна Єгера (Martin Jäger), який працював там, на посаду голови Федеральної розвідувальної служби.

За інформацією видання, також планується посилити штат військового аташе в Києві. Про це у вівторок ввечері повідомив міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) після переговорів зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим. Уряд Німеччини має намір активніше залучати німецьких інвесторів до вкладення коштів в українські оборонні підприємства або спільні підприємства.