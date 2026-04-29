Інтерфакс-Україна
Події
12:46 29.04.2026

Новим послом ФРН в Україні стане Борис Руге – ЗМІ

2 хв читати

Заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Борис Руге (Boris Ruge) стане новим послом Німеччини в Україні, повідомляє Der Spiegel.

За інформацією видання, схвалення Кабінету міністрів на засіданні в цю середу вважається формальністю. До роботи в Брюсселі 64-річний дипломат, серед іншого, обіймав посади заступника голови Мюнхенської конференції з безпеки, посла ФРН у Вашингтоні, а також посла в Ер-Ріяді. Руге вступив на дипломатичну службу в 1989 році. Під час операції в Косово він працював у штаб-квартирі НАТО і був радником двох послідовних командувачів військ НАТО в Косово.

Як пише журнал, на своїй посаді в НАТО у складі міжнародного штабу Альянсу Руге відповідає за політичні питання, зокрема за партнерські відносини з такими країнами, як Україна, можливе розширення Альянсу, політику щодо Росії, а також контроль над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдженням.

Посада в Києві стала вакантною досить несподівано, після того як у лютому стало відомо про переведення посла Гайко Томса (Heiko Thoms) до Мадрида. Він обійняв цю посаду в Україні лише минулого літа на прохання міністра закордонних справ ФРН Йоханна Вадефула (Johann Wadephul), після того як уряд Німеччини призначив Мартіна Єгера (Martin Jäger), який працював там, на посаду голови Федеральної розвідувальної служби.

За інформацією видання, також планується посилити штат військового аташе в Києві. Про це у вівторок ввечері повідомив міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) після переговорів зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим. Уряд Німеччини має намір активніше залучати німецьких інвесторів до вкладення коштів в українські оборонні підприємства або спільні підприємства.

Теги: #фрн #посол #руге

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:36 29.04.2026
Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

21:37 27.04.2026
Україна запросила посла Ізраїлю до МЗС через прибуття до Хайфи судна з викраденим РФ українським зерном

Україна запросила посла Ізраїлю до МЗС через прибуття до Хайфи судна з викраденим РФ українським зерном

23:30 22.04.2026
Зеленський призначив Олександра Балануцу послом України в Бахрейні за сумісництвом – указ

Зеленський призначив Олександра Балануцу послом України в Бахрейні за сумісництвом – указ

19:28 21.04.2026
МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

20:05 14.04.2026
Сибіга: Україна та Німеччина розпочнуть регулярні консультації з питань безпеки та оборонної політики

Сибіга: Україна та Німеччина розпочнуть регулярні консультації з питань безпеки та оборонної політики

21:24 13.04.2026
МЗС України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

МЗС України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

20:41 11.03.2026
Свириденко та президентка Бундестагу обговорили спвіробітництво в ОПК та енергетичну стійкість України

Свириденко та президентка Бундестагу обговорили спвіробітництво в ОПК та енергетичну стійкість України

02:01 04.01.2026
Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

11:44 04.12.2025
Уряд ФРН виділяє Україні ще EUR100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд ФРН виділяє Україні ще EUR100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

20:27 02.12.2025
Федоров обговорив із послом Німеччини розвиток Дія.Engine та співпрацю в defense tech

Федоров обговорив із послом Німеччини розвиток Дія.Engine та співпрацю в defense tech

ВАЖЛИВЕ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Невідомий кинув у мечеть у Львові дві пляшки із запалювальною сумішшю – поліція

В Україні поступово відступають дощі, але лишаються заморозки на ґрунті

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

Рада прийняла закон про вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу

Чоловік зазнав поранень через атаку дрона окупантів на Сумщині – ОВА

Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА