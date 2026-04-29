Інтерфакс-Україна
Події
12:41 29.04.2026

Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

1 хв читати

Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими – бригадний генерал Дмитро Усов заявив, що за 2025-2026рр завдяки спільній роботі вдалося призупинити рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу.

Про це він заявив на заході з презентації звіту "Іноземні бійці в російській армії: як зупинити глобальну схему вербування" в середу.

"Як результат, я можу сказати, що за 2025-26 рік ми призупинили рекрутинг в 36 країнах світу. Це дуже потужний такий результат, який якраз і показує спільну роботу, командну роботу на рівні роботи Координаційного штабу, на рівні роботи нашого Міністерства закордонних справ і наших всіх партнерів", – зазначив Усов.

Бригадний генерал назвав це дуже важливим результатом, додавши, що ще "є над чим працювати і є ще що вирішувати".

Окремо Усов звернув увагу на згаданий у звіті термін "хижацький рекрутинг", що, як підкреслив Усов, "відображає всю сутність Росії".

28 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у Росії в 2026 році планують завербувати до армії близько 20 тисяч іноземних громадян, зокрема мігрантів.

За даними проєкту ГУР МО України "Хочу жить", Росія активізує зусилля із набору до окупаційної армії іноземців, зокрема мігрантів – в усіх федеральних округах держави-агресора здійснили контрольні перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років.

Теги: #армія_рф #призупинення #коордштаб #рекрутинг

16:07 26.04.2026
Випадки канібалізму зафіксовані в армії РФ – ЗМІ

