Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

Польща прагне використати український бойовий досвід для випробування обладнання та створення спільного промислового потенціалу, заявив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик, передає Defence24.

Він наголосив, що Україна наразі є унікальним полігоном для випробувань завдяки безпосередньому контакту з іноземною армією. На думку Томчика, обладнання, що виробляється в Польщі, має спочатку випробовуватися на вітчизняних полігонах, а потім – у реальних умовах на полі бою.

"Це реальна картина того, що працює, а що ні", – зазначив Томчик.

Він назвав компанію WB Electronics як приклад суб’єкта, що вже співпрацює з Україною, зазначивши, однак, необхідність розширення масштабів цих заходів. Метою відомства є розробка моделі, заснованої на симбіозі та створенні спільної технологічної переваги, при збереженні пріоритету підтримки сусіда, що веде бойові дії.

На запитання про можливість спільного виробництва дронів на території Польщі Томчик підтвердив, що така опція існує. Він зазначив, що це вимагає конкретної моделі співпраці, яка принесе користь обом державам та врахує потреби України як країни, що потребує військової допомоги.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на конференції "Road to URC" у Жешуві оголосив про співпрацю Польщі з Україною з метою створення сучасної армії дронів.