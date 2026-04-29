Рада прийняла закон про вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №12307 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо регулювання відносин у сфері факторингу через його виключення з кодексу у зв’язку з прийняттям спеціального закону про факторинг.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання в середу, 29 квітня, проєкт закону спершу розглянули в першому читанні за основу (його підтримали 249 нардепів), після чого було прийнято рішення розглянути документ одразу в другому читанні та в цілому (його підтримали 248 нардепів, жодного голосу проти).

Під час представлення законопроєкту №12307 народна депутатка Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") нагадала, що в червні 2025 року прийнято закон про факторинг (законопроєкт №12306), який президент України Володимир Зеленський повернув з підписом 27 липня 2025 року. Проте закон вступав в силу після виключення факторингу з Цивільного кодексу.

Голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов зауважив, що закон про факторинг пов’язаний та початок його дії пов’язані з отриманням фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

"Після прийняття законопроєкту №12307 Україна може розраховувати на отримання відповідної фінансової допомоги з боку Європейського Союзу. Все, що передбачає проєкт закону - особливості регулювання факторингу здійснюватимуться дійсно профільним законом, який Верховна Рада вже ухвалювала", - сказав Маслов під час представлення проєкту закону в Раді.