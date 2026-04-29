Інтерфакс-Україна
Події
12:18 29.04.2026

Чоловік зазнав поранень через атаку дрона окупантів на Сумщині – ОВА

1 хв читати

Російський дрон атакував цивільний мотоцикл на дорозі в напрямку Середино-Будської громади, одна людина зазнала тяжких поранень, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На мотоциклі перебували двоє людей. Один із них отримав важкі поранення. Його товариш надав першу домедичну допомогу, фактично врятувавши життя. Наразі 56-річний чоловік перебуває під наглядом медиків. Йому надають необхідну допомогу. Стан – важкий", – написав він у Телеграмі.

Григоров нагадав, що прикордоння залишається зоною підвищеної небезпеки та будь-яке пересування тут становить постійний ризик для життя.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 29.04.2026
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

08:39 28.04.2026
ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

07:37 28.04.2026
Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

12:27 27.04.2026
ППО збиває понад 90% дронів – Зеленський

ППО збиває понад 90% дронів – Зеленський

10:54 27.04.2026
Окупанти обстріляли Сумщину, загинула жінка, горіли об'єкти інфраструктури

Окупанти обстріляли Сумщину, загинула жінка, горіли об'єкти інфраструктури

09:59 27.04.2026
ППО за ніч знешкодила 74 з 94 дронів, є влучання на 15 локаціях

ППО за ніч знешкодила 74 з 94 дронів, є влучання на 15 локаціях

20:15 22.04.2026
На Сумщині загинув мешканець Великописарівської громади внаслідок атаки РФ – ОВА

На Сумщині загинув мешканець Великописарівської громади внаслідок атаки РФ – ОВА

12:25 22.04.2026
Один чоловік загинув, ще один шпиталізований через удар ворожого БпЛА по цивільному авто в Харківській області

Один чоловік загинув, ще один шпиталізований через удар ворожого БпЛА по цивільному авто в Харківській області

11:04 22.04.2026
Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

07:41 22.04.2026
Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

ВАЖЛИВЕ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Невідомий кинув у мечеть у Львові дві пляшки із запалювальною сумішшю – поліція

В Україні поступово відступають дощі, але лишаються заморозки на ґрунті

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Новим послом ФРН в Україні стане Борис Руге – ЗМІ

Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

Рада прийняла закон про вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу

Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

