Чоловік зазнав поранень через атаку дрона окупантів на Сумщині – ОВА

Російський дрон атакував цивільний мотоцикл на дорозі в напрямку Середино-Будської громади, одна людина зазнала тяжких поранень, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На мотоциклі перебували двоє людей. Один із них отримав важкі поранення. Його товариш надав першу домедичну допомогу, фактично врятувавши життя. Наразі 56-річний чоловік перебуває під наглядом медиків. Йому надають необхідну допомогу. Стан – важкий", – написав він у Телеграмі.

Григоров нагадав, що прикордоння залишається зоною підвищеної небезпеки та будь-яке пересування тут становить постійний ризик для життя.