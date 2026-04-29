11:55 29.04.2026

Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ще не узгоджував графік на червень, крім того, двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах, прокоментував радник президента з комунікацій Дмитро Литвин можливість зустрічі з лідером партії "Тиса" Петером Мадяром.

"Президент ще не узгоджував графік на червень, і ясно що двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах", – сказав Литвин журналістам у середу.

Як повідомлялося, 28 квітня лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах в Угорщині, Петер Мадяр зустрівся з мером українського міста Берегове Золтаном Баб’яком. Про це Мадяр написав в соцмережі Facebook.

"У своєму кабінеті я прийняв мера Берегового Золтана Баб’яка, який поінформував мене про становище угорців у Закарпатті та про жахи війни. Ми дійшли згоди, що в інтересах угорців, які проживають у Закарпатті, полягає необхідність вивести відносини між Угорщиною та Україною на нову основу. З огляду на вищезазначене, я ініціюю зустріч на початку червня з президентом України Володимиром Зеленським, символічно, у місті Берегове, де проживає угорська більшість", – написав Мадяр.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 29.04.2026
Жодних утисків прав угорської національної спільноти в Україні немає, запевнив мер Берегова Мадяра

Жодних утисків прав угорської національної спільноти в Україні немає, запевнив мер Берегова Мадяра

21:06 28.04.2026
Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

19:15 28.04.2026
Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

18:52 28.04.2026
Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

18:40 28.04.2026
Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

15:23 28.04.2026
Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

12:49 28.04.2026
Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

17:27 27.04.2026
Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

16:55 26.04.2026
Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

16:50 26.04.2026
Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

ВАЖЛИВЕ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Невідомий кинув у мечеть у Львові дві пляшки із запалювальною сумішшю – поліція

В Україні поступово відступають дощі, але лишаються заморозки на ґрунті

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Новим послом ФРН в Україні стане Борис Руге – ЗМІ

Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

Рада прийняла закон про вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу

Чоловік зазнав поранень через атаку дрона окупантів на Сумщині – ОВА

Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

