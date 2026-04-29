Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

Президент України Володимир Зеленський ще не узгоджував графік на червень, крім того, двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах, прокоментував радник президента з комунікацій Дмитро Литвин можливість зустрічі з лідером партії "Тиса" Петером Мадяром.

"Президент ще не узгоджував графік на червень, і ясно що двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах", – сказав Литвин журналістам у середу.

Як повідомлялося, 28 квітня лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах в Угорщині, Петер Мадяр зустрівся з мером українського міста Берегове Золтаном Баб’яком. Про це Мадяр написав в соцмережі Facebook.

"У своєму кабінеті я прийняв мера Берегового Золтана Баб’яка, який поінформував мене про становище угорців у Закарпатті та про жахи війни. Ми дійшли згоди, що в інтересах угорців, які проживають у Закарпатті, полягає необхідність вивести відносини між Угорщиною та Україною на нову основу. З огляду на вищезазначене, я ініціюю зустріч на початку червня з президентом України Володимиром Зеленським, символічно, у місті Берегове, де проживає угорська більшість", – написав Мадяр.