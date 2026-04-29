Інтерфакс-Україна
Події
11:51 29.04.2026

Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

2 хв читати

Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") викликав екс першого помічника президента Сергія Шефіра на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас".

"Викликаю Сергія Шефіра на засідання ТСК 13 травня! Викликаю Шефіра для дачі офіційних показань по цій справі", – написав Гончаренко у Телеграм.

Він зазначив, що Шефір став одним з фігурантів нових плівок Міндіча, які опублікувало видання "Українська правда".

"Він прийшов в гості до Міндіча у відому нам всім квартиру на Грушевського 9а. А обговорювали вони порятунок кума Зеленського – Олексія Чернишова і про ту славнозвізну заставу з общака. Тому чекаємо на засіданні. Питань стає все більше", – написав нардеп.

Пізніше він повідомив, що також викликав на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас" ексміністра оборони, секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова, та опублікував скан-копію офіційного документу про виклик.

"Викликаю Умєрова на засідання ТСК 13 травня! Вчора з трибуни Умєров заявив, що не треба політизувати справу. А вже сьогодні ми маємо нові плівки, де Міндіч дає накази Умєрову, коли той був міністром оборони! Пане Умєровим, тут нічого ніхто не політизує, а розбирається, як так сталось, що коли ви були на посаді міністра ключового міністерства під час війни, ви мали зустрічі і розмови з Тімуром Міндічем. Питань дуже багато. Тож приходьте на комісію", – написав Гончаренко в Телеграм.

Як повідомлялося, видання "Українська правда" оприлюднило фрагменти розмов бізнесмена Тимура Міндічаз з ексрадником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони Рустемом Умєровим, задокументованих Національним антикорупційним бюро і Спеціальною антикорупціною прокуратурою в рамках операції "Мідас".

10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії того ж дня.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.

Теги: #умєров #міндіч #мідас #тск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:51 29.04.2026
УП оприлюднило фрагменти розмов Міндіча із експомічником президента Шефіром та на той момент міністром оборони Умєровим

УП оприлюднило фрагменти розмов Міндіча із експомічником президента Шефіром та на той момент міністром оборони Умєровим

19:26 25.04.2026
Нардеп Железняк назвав "фейками" твердження Броневицького щодо Берлінської

Нардеп Железняк назвав "фейками" твердження Броневицького щодо Берлінської

14:14 25.04.2026
Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

17:08 21.04.2026
Міжвідомча комісія з питань військово-промислової політики та оборонних технологій допоможе швидше запускати нові розробки – Умєров

Міжвідомча комісія з питань військово-промислової політики та оборонних технологій допоможе швидше запускати нові розробки – Умєров

16:36 17.04.2026
Умєров обговорив з радником з питань національної безпеки Індії стан двосторонніх відносин

Умєров обговорив з радником з питань національної безпеки Індії стан двосторонніх відносин

16:25 31.03.2026
Запит про видачу фігурантів справи "Мідас" скеровано до Мінюсту Ізраїлю

Запит про видачу фігурантів справи "Мідас" скеровано до Мінюсту Ізраїлю

11:53 30.03.2026
Умєров залишився на Близькому Сході, будуть ще зустрічі з кількома представниками – Зеленський

Умєров залишився на Близькому Сході, будуть ще зустрічі з кількома представниками – Зеленський

20:09 25.03.2026
Умєров заявив про спроби невідомих контактувати з міжнародними партнерами від його імені

Умєров заявив про спроби невідомих контактувати з міжнародними партнерами від його імені

13:39 20.03.2026
Умєров: У країнах Затоки розгорнуті підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури

Умєров: У країнах Затоки розгорнуті підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури

13:22 20.03.2026
Зеленський: доручив Умєрову залучити МЗС та військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки

Зеленський: доручив Умєрову залучити МЗС та військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки

ВАЖЛИВЕ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Невідомий кинув у мечеть у Львові дві пляшки із запалювальною сумішшю – поліція

В Україні поступово відступають дощі, але лишаються заморозки на ґрунті

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Новим послом ФРН в Україні стане Борис Руге – ЗМІ

Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

Рада прийняла закон про вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу

Чоловік зазнав поранень через атаку дрона окупантів на Сумщині – ОВА

Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА