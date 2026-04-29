Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") викликав екс першого помічника президента Сергія Шефіра на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас".

"Викликаю Сергія Шефіра на засідання ТСК 13 травня! Викликаю Шефіра для дачі офіційних показань по цій справі", – написав Гончаренко у Телеграм.

Він зазначив, що Шефір став одним з фігурантів нових плівок Міндіча, які опублікувало видання "Українська правда".

"Він прийшов в гості до Міндіча у відому нам всім квартиру на Грушевського 9а. А обговорювали вони порятунок кума Зеленського – Олексія Чернишова і про ту славнозвізну заставу з общака. Тому чекаємо на засіданні. Питань стає все більше", – написав нардеп.

Пізніше він повідомив, що також викликав на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас" ексміністра оборони, секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова, та опублікував скан-копію офіційного документу про виклик.

"Викликаю Умєрова на засідання ТСК 13 травня! Вчора з трибуни Умєров заявив, що не треба політизувати справу. А вже сьогодні ми маємо нові плівки, де Міндіч дає накази Умєрову, коли той був міністром оборони! Пане Умєровим, тут нічого ніхто не політизує, а розбирається, як так сталось, що коли ви були на посаді міністра ключового міністерства під час війни, ви мали зустрічі і розмови з Тімуром Міндічем. Питань дуже багато. Тож приходьте на комісію", – написав Гончаренко в Телеграм.

Як повідомлялося, видання "Українська правда" оприлюднило фрагменти розмов бізнесмена Тимура Міндічаз з ексрадником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони Рустемом Умєровим, задокументованих Національним антикорупційним бюро і Спеціальною антикорупціною прокуратурою в рамках операції "Мідас".

10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії того ж дня.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.