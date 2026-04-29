11:43 29.04.2026

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна й надалі збільшуватиме дальність своїх ударів по території РФ – наразі вона вже перевищує 1500 км – і назвав це справедливою відповіддю на російський терор.

Як написав президент у Телеграмі, такі дії послаблюють російську військову промисловість, логістику та нафтовий експорт, а також мають стати сигналом для Москви про необхідність завершення війни та переходу до дипломатії.

"Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту", – написав Зеленський після доповіді т.в. голови СБУ Євгенія Хмари щодо далекобійних санкцій.

Він зазначив, що результати очевидні для всіх.

"Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві", – наголосив президент.

Як повідомлялося, 28 квітня оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони втретє за місяць завдали удару по нафтопереробному заводу компанії "Роснєфть" в місті Туапсе Краснодарського краю РФ.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 29.04.2026
ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

23:12 28.04.2026
Свириденко: Україна запропонувала конкретні цілі в межах Ініціативи Тримор'я

22:48 28.04.2026
Повернення викрадених РФ українських дітей стало одним із пріоритетів Сенату Іспанії – ОП

17:25 28.04.2026
Росія у 2026 році планує завербувати до армії близько 20 000 іноземців – ГУР МО

12:33 28.04.2026
Українські дрони втретє за місяць завдали удару НПЗ в російському Туапсе – СБС

08:28 28.04.2026
ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

08:16 28.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

06:58 28.04.2026
Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 281 од. спецтехніки – Генштаб

03:17 28.04.2026
Дохід РФ від нафти і газу у травні може зрости на тлі підвищення цін – ЗМІ

22:45 27.04.2026
МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

ВАЖЛИВЕ

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

ОСТАННЄ

ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

Митники виявили електронних сигарет на 2 млн грн в тайнику вантажного фургона на ПП "Устилуг"

Школярці з Тернополя повідомлено про підозру в замаху на вбивство однокласниці

ЄБРР підтримає ліквідність Києва в межах програми забезпечення стійкості

В Україні запроваджують уніфікований алгоритм обліку мисливських тварин та обсягів їх добування

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

СБУ та ДБР затримали "крота" у Силах оборони – прикордонника, який коригував ворожі обстріли

УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

