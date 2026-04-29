Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна й надалі збільшуватиме дальність своїх ударів по території РФ – наразі вона вже перевищує 1500 км – і назвав це справедливою відповіддю на російський терор.

Як написав президент у Телеграмі, такі дії послаблюють російську військову промисловість, логістику та нафтовий експорт, а також мають стати сигналом для Москви про необхідність завершення війни та переходу до дипломатії.

"Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту", – написав Зеленський після доповіді т.в. голови СБУ Євгенія Хмари щодо далекобійних санкцій.

Він зазначив, що результати очевидні для всіх.

"Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві", – наголосив президент.

Як повідомлялося, 28 квітня оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони втретє за місяць завдали удару по нафтопереробному заводу компанії "Роснєфть" в місті Туапсе Краснодарського краю РФ.