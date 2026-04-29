11:39 29.04.2026

ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ та Державною прикордонною службою викрили канал втечі військових. Організатора та спільника схеми дезертирства затримали, повідомляється на сайті ДБР у середу.

За даними слідства, житель Запоріжжя шукав клієнтів через Інтернет і назвав свої послуги "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя", щоб довезти в будь-яке місто України та безперешкодно проїхати блокпости.

"До схеми долучився посадовець військової частини, він виходив на відеозв’язок і пояснював мету поїздки як законну рекрутингову процедуру", – йдеться у повідомленні.

Фігурантів затримали після отримання $4 тис за організацію втечі бійця з військової частини у Запоріжжі.

Їм повідомили про підозру у закінченому замаху на пособництво дезертирству та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 332 КК України).

Організатору та спільнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

