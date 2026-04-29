Інтерфакс-Україна
Події
11:26 29.04.2026

Митники виявили електронних сигарет на 2 млн грн в тайнику вантажного фургона на ПП "Устилуг"

2 хв читати

Співробітники Державної митної служби України (ДМС) на посту "Устилуг" виявили спробу незаконного ввезення 268 упаковок (по 10 шт в кожній) електронних сигарет марки "Elf Bar", загальна вартість складає близько 2 млн грн, повідомляє відомство в середу.

"Волинські митники знайшли тайник у підлозі вантажного фургона. Автомобіль Fiat Ducato в’їжджав в Україну "зеленим коридором". Вибором цієї смуги руху водій, мешканець Закарпаття, заявив про відсутність у вантажі чогось, що заборонене, обмежене для ввезення чи підлягає оподаткуванню митними платежами", – йдеться в публікації в телеграм-каналі служби.

В ДМС додали, що крім сигарет тимчасово вилучено також автомобіль, який використовувався для їхнього приховування. Також було складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Як пояснюють в ДМС, дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників), – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50% до 100% вартості предметів порушення митних правил з можливою конфіскацією товару і транспортного засобу, що використовувалися для його приховування (за рішенням суду).

Крім протоколу, до правоохоронців скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Попередньо його кваліфіковано за статтями 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Теги: #митники #електронні_сигарети

