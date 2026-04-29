ЄБРР підтримає ліквідність Києва в межах програми забезпечення стійкості

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо та в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв 28 квітня підписали угоду про підготовку кредитного фінансування для проєкту екстреної підтримки ліквідності міста Києва в межах Програми забезпечення стійкості.

"Ця програма розроблена ЄБРР та передбачає модернізацію системи теплопостачання й розбудову додаткової когенерації для міста", – говориться у повідомлені на офіційному порталі Києва.

За словами Пантелеєва, зима, що минула, закарбується в історії як виснажливий період рекордних масованих ударів ворога по об’єктах критичної інфраструктури, саме тому підготовка до наступного опалювального сезону передбачає в рази складнішу й масштабнішу роботу.

Він зазначив, що столиця незмінно рухається за тими орієнтирами, що встановлені в плані енергостійкості міста. Як пояснив в.о. першого заступника голови КМДА, йдеться про розвиток розподіленої генерації, стійкість систем водопостачання та водовідведення, побудову резервних систем теплопостачання, а також колосальні за обсягами проєкти з відновлення пошкодженого обладнання.

Пантелєєв також доповнив, що невід’ємною частиною нових об’єктів генерації, що будує столиця, є системи захисту, оскільки для ворога енергосистема України продовжує бути мішенню.

"Правила безпеки не дозволяють деталізувати інформацію про ті проєкти, які вже розпочаті. Однак можу сказати: ми розпочали проєкти збільшення обсягу генерації. Орієнтовно до кінця року плануємо збудувати нові джерела виробництва обсягом 200 мВт", – сказав він.

Як пояснив в.о. першого заступника голови КМДА, основний фінансовий ресурс Києва спрямований на план енергостійкості, також триває робота для залучення державного фінансування заходів плану та якомога ширшої взаємодії з міжнародними партнерами.