Інтерфакс-Україна
Події
10:50 29.04.2026

ЄБРР підтримає ліквідність Києва в межах програми забезпечення стійкості

2 хв читати
Фото: https://kyivcity.gov.ua/

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо та в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв 28 квітня підписали угоду про підготовку кредитного фінансування для проєкту екстреної підтримки ліквідності міста Києва в межах Програми забезпечення стійкості.

"Ця програма розроблена ЄБРР та передбачає модернізацію системи теплопостачання й розбудову додаткової когенерації для міста", – говориться у повідомлені на офіційному порталі Києва.

За словами Пантелеєва, зима, що минула, закарбується в історії як виснажливий період рекордних масованих ударів ворога по об’єктах критичної інфраструктури, саме тому підготовка до наступного опалювального сезону передбачає в рази складнішу й масштабнішу роботу.

Він зазначив, що столиця незмінно рухається за тими орієнтирами, що встановлені в плані енергостійкості міста. Як пояснив в.о. першого заступника голови КМДА, йдеться про розвиток розподіленої генерації, стійкість систем водопостачання та водовідведення, побудову резервних систем теплопостачання, а також колосальні за обсягами проєкти з відновлення пошкодженого обладнання.

Пантелєєв також доповнив, що невід’ємною частиною нових об’єктів генерації, що будує столиця, є системи захисту, оскільки для ворога енергосистема України продовжує бути мішенню.

"Правила безпеки не дозволяють деталізувати інформацію про ті проєкти, які вже розпочаті. Однак можу сказати: ми розпочали проєкти збільшення обсягу генерації. Орієнтовно до кінця року плануємо збудувати нові джерела виробництва обсягом 200 мВт", – сказав він.

Як пояснив в.о. першого заступника голови КМДА, основний фінансовий ресурс Києва спрямований на план енергостійкості, також триває робота для залучення державного фінансування заходів плану та якомога ширшої взаємодії з міжнародними партнерами.

 

Теги: #пантелеєв #кмда #стійкість #єбрр #теплопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:42 28.04.2026
30-40% власного капіталу та ще низка умов – банкір ЄБРР описала енергопроєкти для фінансування в Україні

30-40% власного капіталу та ще низка умов – банкір ЄБРР описала енергопроєкти для фінансування в Україні

16:46 28.04.2026
ЄБРР цього року планує провести перші аукціони з підтримки ВДЕ в Україні – асоційований директор

ЄБРР цього року планує провести перші аукціони з підтримки ВДЕ в Україні – асоційований директор

15:30 28.04.2026
Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

13:25 28.04.2026
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

22:26 27.04.2026
Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

16:24 27.04.2026
ЄБРР може запровадити з банком "Львів" інструмент розподілу ризиків на EUR50 млн

ЄБРР може запровадити з банком "Львів" інструмент розподілу ризиків на EUR50 млн

21:23 26.04.2026
ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

20:38 26.04.2026
Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

14:07 26.04.2026
ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

20:26 24.04.2026
ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

ВАЖЛИВЕ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

ОСТАННЄ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

Митники виявили електронних сигарет на 2 млн грн в тайнику вантажного фургона на ПП "Устилуг"

Школярці з Тернополя повідомлено про підозру в замаху на вбивство однокласниці

В Україні запроваджують уніфікований алгоритм обліку мисливських тварин та обсягів їх добування

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

СБУ та ДБР затримали "крота" у Силах оборони – прикордонника, який коригував ворожі обстріли

УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА