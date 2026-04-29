Школярці з Тернополя повідомлено про підозру в замаху на вбивство однокласниці

Офіс генерального прокурора повідомив про підписання підозри 15-річній учениці з Тернополя у замаху на вбивство.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури дев’ятикласниці однієї зі шкіл повідомлено про підозру у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Підозру підписав керівник обласної прокуратури Віталій Панченко", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у середу.

За даними слідства, 27 квітня 2026 року дівчина підстерегла однокласницю в під’їзді її будинку та завдала кількох ножових поранень.

Потерпілу госпіталізовано, наразі її життю нічого не загрожує.

Нападницю затримано. Мотиви вчинку встановлюються. Серед однієї з версій – можливий булінг з боку потерпілої.

Наразі готується клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.