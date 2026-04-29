Інтерфакс-Україна
Події
10:53 29.04.2026

Школярці з Тернополя повідомлено про підозру в замаху на вбивство однокласниці

1 хв читати

Офіс генерального прокурора повідомив про підписання підозри 15-річній учениці з Тернополя у замаху на вбивство.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури дев’ятикласниці однієї зі шкіл повідомлено про підозру у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Підозру підписав керівник обласної прокуратури Віталій Панченко", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у середу.

За даними слідства, 27 квітня 2026 року дівчина підстерегла однокласницю в під’їзді її будинку та завдала кількох ножових поранень.

Потерпілу госпіталізовано, наразі її життю нічого не загрожує.

Нападницю затримано. Мотиви вчинку встановлюються. Серед однієї з версій – можливий булінг з боку потерпілої.

Наразі готується клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Теги: #напад #школярка

ВАЖЛИВЕ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

ОСТАННЄ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

Митники виявили електронних сигарет на 2 млн грн в тайнику вантажного фургона на ПП "Устилуг"

ЄБРР підтримає ліквідність Києва в межах програми забезпечення стійкості

В Україні запроваджують уніфікований алгоритм обліку мисливських тварин та обсягів їх добування

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

СБУ та ДБР затримали "крота" у Силах оборони – прикордонника, який коригував ворожі обстріли

УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА