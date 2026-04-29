В Україні запроваджують уніфікований алгоритм обліку мисливських тварин та обсягів їх добування

В Україні запроваджують уніфіковані правила державного обліку мисливських тварин та обсягів їх добування – відповідний наказ Мінекономіки №4351 від 23 березня 2026 року вже пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції, повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль у Facebook.

Держчиновник зазначив, що тривалий час у країні не було уніфікованих методик, які визначали б форми облікових карток чи звітності, через що кожен користувач угідь проводив підрахунки власними методами. Впровадження єдиного алгоритму передбачене Стратегією розвитку мисливської галузі до 2035 року.

"Ми достовірно знатимемо: чисельність мисливських тварин; стан, видову та статево-вікову структуру популяцій, територіальне поширення, кількість загиблих мисливських тварин; обсяги добування. Насамперед ми зможемо якісно планувати роботу з охорони, використання і відтворення мисливських тварин, вести моніторинг тваринного світу та зберігати біорізноманіття", – написав Смаль.

Крім того, запропонований і стратегії алгоритм допоможе лісникам забезпечити контроль за природною міграцією, переміщенням мисливських тварин та інформувати про виявлені серед них осередки епізоотичних захворювань, щоб планувати заходи для їх знешкодження і попередження.

Очільник відомства підкреслив, що результат цієї роботи має вивести мисливську галузь на якісно новий рівень. Наказ набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Як повідомлялося, ухвалена у 2025 році урядова Стратегія розвитку мисливського господарства передбачає масштабну цифровізацію сектору. Зокрема, йдеться про створення Єдиної електронної системи управління галуззю, цифрових реєстрів та запуск ‘електронного кабінету мисливця’.

Крім того, реформа містить положення щодо розгортання інтерактивної кадастрової карти угідь та прозорого обліку кожної добутої одиниці дичини. У Держлісагентстві розраховують, що такі кроки дозволять адаптувати українське законодавство до вимог Європейського Союзу та посилити контроль за дотриманням правил полювання.