10:36 29.04.2026

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про відправку запиту на правову допомогу в Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції Ізраїлю стосовно ситуації з надходженням до цієї країни сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Російською Федерацією з тимчасово окупованих територій України.

"Запит про правову допомогу отриманий вночі з Офісу генерального прокурора України, відправляємо з нотою на місцевий МЗС і Мін’юст. Наші адвокати вже передали запит безпосередньо в Генпрокуратуру Ізраїля", – повідомив Корнійчук агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Як повідомлялося, до МЗС України у вівторок, 28 квітня, було запрошено надзвичайного і повноважного посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, якому вручено ноту протесту через триваюче надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної РФ з тимчасово окупованих територій України.

"Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлено, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг", – йдеться у коментарі.

Також зазначалося, що в поточному випадку мова йде про судно "ABINSK", але до Ізраїлю раніше надійшло декілька суден із сільськогосподарською продукцією, незаконно вивезеною РФ з тимчасово окупованих територій України.

Окремо у МЗС підкреслили, що ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна. У МЗС заявили, що не розглядають ці випадки як поодинокі інциденти, а як системну практику, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній з тимчасовою окупацією українських територій, а також обходу санкцій. Наголошується, що у зв’язку з цим Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах.

За день до того міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у відповідь на виклик посла Ізраїлю заявив, що висунуті звинувачення не підкріплені доказами і що перед публічними заявами не було подано запиту на правову допомогу, і підкреслив, що це питання буде розглянуто. "Ви навіть не подали запит на правову допомогу перед тим, як звернутися до ЗМІ та соціальних мереж. Це питання буде розглянуто", – написав він в Х.

Станом на 27 квітня судно "ABINSK" перебувало на рейді Хайфи та очікувало на розвантаження.

