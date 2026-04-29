СБУ та ДБР затримали "крота" у Силах оборони – прикордонника, який коригував ворожі обстріли

Військова контррозвідка Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили ще одного агента РФ у Силах оборони України – завербованого ворогом інспектора Державної прикордонної служби, який коригував обстріли північних регіонів України.

"Встановлено, що фігурант прокладав на гугл-картах маршрути для "безпечного" руху російських ракет та ударних дронів "в обхід" української ППО", – інформує СБУ в телеграм-каналі в середу.

Для цього, за інформацією СБУ, агент під час службових відряджень у Київській та Чернігівській областях фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.

"Далі він позначав на електронній карті маршрути, що з’єднували локації української ППО, та вираховував їхню топографічну висоту на місцевості", – уточнюють у відомстві.

За даними української спецслужби, оброблену інформацію фігурант зберігав на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з РФ, яким виявився співробітник російської воєнної розвідки.

"За вказівкою ворожого спецслужбіста агент додатково намагався відстежити розташування підрозділів безпілотних літальних апаратів українських військ та енергетичної інфраструктури", – зазначається в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри ворога і затримали агента, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі".

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із підготовленим "звітом" для ворожої розвідки та координатами українських об’єктів.

Слідчі Служби безпеки повідомили "кроту" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з ДБР за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.