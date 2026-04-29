УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

Український Червоний Хрест (УЧХ) посилює обмін досвідом з Молдовським Червоним Хрестом.

"Цими днями делегація Молдовського Червоного Хреста перебуває з робочим візитом в Україні. Це не просто ознайомча поїздка, а можливість для глибокого професійного діалогу та спільного пошуку рішень для розвитку національних товариств у сучасних умовах",- повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Представники Молдовського Червоного Хреста вивчають підходи до розвитку організації та посилення інституційної спроможності. Йдеться про ефективне управління і координацію діяльності, розвиток ключових напрямів роботи, а також впровадження сучасних підходів у підтримці громад. Делегація також ознайомлюється з діяльністю структурних підрозділів УЧХ.

Окрема увага приділяється обміну практичним досвідом: як розвиваються команди, як вибудовуються внутрішні процеси, як організація адаптується до нових викликів і забезпечує сталість своєї роботи навіть в умовах повномасштабної війни.