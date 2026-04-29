Інтерфакс-Україна
Події
10:25 29.04.2026

УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

1 хв читати
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) посилює обмін досвідом з Молдовським Червоним Хрестом.

"Цими днями делегація Молдовського Червоного Хреста перебуває з робочим візитом в Україні. Це не просто ознайомча поїздка, а можливість для глибокого професійного діалогу та спільного пошуку рішень для розвитку національних товариств у сучасних умовах",- повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Представники Молдовського Червоного Хреста вивчають підходи до розвитку організації та посилення інституційної спроможності. Йдеться про ефективне управління і координацію діяльності, розвиток ключових напрямів роботи, а також впровадження сучасних підходів у підтримці громад. Делегація також ознайомлюється з діяльністю структурних підрозділів УЧХ.

Окрема увага приділяється обміну практичним досвідом: як розвиваються команди, як вибудовуються внутрішні процеси, як організація адаптується до нових викликів і забезпечує сталість своєї роботи навіть в умовах повномасштабної війни.

 

Теги: #тчху #молдова #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:55 28.04.2026
Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

17:52 27.04.2026
На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

16:29 27.04.2026
Очільник ДМС України та посол Молдови обговорили впровадження спільного контролю у пасажирських автобусах

13:54 27.04.2026
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Одесу

19:30 26.04.2026
Зеленський і Санду вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

13:57 26.04.2026
Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

16:11 24.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

14:43 24.04.2026
Молдова скасовує режим НС в енергетиці

18:37 23.04.2026
Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

14:33 23.04.2026
УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА