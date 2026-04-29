Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

Російські окупанти за минулу добу, 28 квітня, 19 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Відомо про двох загиблих внаслідок обстрілів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Краматорську поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівку, пошту і адмінбудівлю; у Комишувасі загинула людина. У Самійлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. У Кіндратівці Дружківської громади загинула людина", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Ще одна людина отримала поранення у Тетянівці Святогірської громади поранено людину. У Миколаївці зруйновано 1 багатоповерхівку, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 39 приватних будинків та інфраструктурний об’єкт. В Оріхуватці поранено людину, зруйновано приватний будинок. У Слов’янську пошкоджено підприємство і мікроавтобус.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 867 людей, у тому числі 34 дитини.