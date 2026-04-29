Інтерфакс-Україна
Події
10:14 29.04.2026

Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

1 хв читати
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за минулу добу, 28 квітня, 19 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Відомо про двох загиблих внаслідок обстрілів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Краматорську поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівку, пошту і адмінбудівлю; у Комишувасі загинула людина. У Самійлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. У Кіндратівці Дружківської громади загинула людина", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Ще одна людина отримала поранення у Тетянівці Святогірської громади поранено людину. У Миколаївці зруйновано 1 багатоповерхівку, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 39 приватних будинків та інфраструктурний об’єкт. В Оріхуватці поранено людину, зруйновано приватний будинок. У Слов’янську пошкоджено підприємство і мікроавтобус.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 867 людей, у тому числі 34 дитини.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 29.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

08:50 29.04.2026
Ворог масовано атакував південь Одещини, виникли пожежі та є постраждалі

07:50 29.04.2026
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

07:26 29.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 43 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

19:04 28.04.2026
Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

10:00 28.04.2026
Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

08:05 28.04.2026
Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

07:43 28.04.2026
РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

07:37 28.04.2026
Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

ВАЖЛИВЕ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

ОСТАННЄ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

Митники виявили електронних сигарет на 2 млн грн в тайнику вантажного фургона на ПП "Устилуг"

Школярці з Тернополя повідомлено про підозру в замаху на вбивство однокласниці

ЄБРР підтримає ліквідність Києва в межах програми забезпечення стійкості

В Україні запроваджують уніфікований алгоритм обліку мисливських тварин та обсягів їх добування

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

СБУ та ДБР затримали "крота" у Силах оборони – прикордонника, який коригував ворожі обстріли

УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА