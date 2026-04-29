Інтерфакс-Україна
Події
08:58 29.04.2026

Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

Вночі російські безпілотники, за попередніми даними, тину "Герань-2" атакували Харків та передмістя, постраждали восьмеро людей.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)’, – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, у Немишлянському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та автомобілі. 70-річний чоловік дістав поранення та госпіталізований, 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

В Основ’янському районі міста зафіксовано влучання БпЛА по території парковки гіпермаркету, пошкоджено автівки.

Також під ворожою атакою опинилися Котляри. Пошкоджено домоволодіння та господарчі споруди. Два чоловіки дістали вибухове поранення. 3 жінки та чоловік зазнали гострої реакції на стрес.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/28531

https://t.me/prokuratura_kharkiv/28534

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:44 29.04.2026
Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

23:25 28.04.2026
Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту в Харкові

Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту в Харкові

17:15 28.04.2026
Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

08:39 28.04.2026
ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

04:47 27.04.2026
Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

Попередньо 13 людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА на Одесу – МВА

19:50 26.04.2026
У Харкові шпиталізовано літню жінку, на як через негоду впав шифер з даху

У Харкові шпиталізовано літню жінку, на як через негоду впав шифер з даху

18:51 26.04.2026
У Харкові відновлено рух метро і більшості наземного електротранспорту

У Харкові відновлено рух метро і більшості наземного електротранспорту

16:35 26.04.2026
У Харкові зникло світло, причини знеструмлення встановлюються – міськрада

У Харкові зникло світло, причини знеструмлення встановлюються – міськрада

07:44 25.04.2026
ОВА: у результаті ворожого удару БпЛА в Немишлянському районі Харкова постраждав чоловік та 1,5 річна дитина

ОВА: у результаті ворожого удару БпЛА в Немишлянському районі Харкова постраждав чоловік та 1,5 річна дитина

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

ОСТАННЄ

Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Ворог масовано атакував південь Одещини, виникли пожежі та є постраждалі

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 250 од. спецтехніки – Генштаб

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

Під ворожим обстрілом опинилися 43 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

29 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Хмельницькому затримали чоловіка, який відкрив стрілянину посеред вулиці

Трамп розкритикував Мерца через його нібито слова щодо ядерної програми Ірану

