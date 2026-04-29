Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

Вночі російські безпілотники, за попередніми даними, тину "Герань-2" атакували Харків та передмістя, постраждали восьмеро людей.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)’, – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, у Немишлянському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та автомобілі. 70-річний чоловік дістав поранення та госпіталізований, 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

В Основ’янському районі міста зафіксовано влучання БпЛА по території парковки гіпермаркету, пошкоджено автівки.

Також під ворожою атакою опинилися Котляри. Пошкоджено домоволодіння та господарчі споруди. Два чоловіки дістали вибухове поранення. 3 жінки та чоловік зазнали гострої реакції на стрес.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/28531

https://t.me/prokuratura_kharkiv/28534