Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", – написав у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Томина Балка, Новодмитрівка, Молодецьке, Надіївка, Кізомис, Дар’ївка, Інгулець, Микільське, Токарівка, Понятівка, Іванівка, Берислав, Золота Балка, Нова Кубань, Тягинка, Дудчани, Львове, Михайлівка, Одрадокам’янка, Саблуківка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили евакуатор та приватні автомобілі.