08:53 29.04.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", – написав у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Томина Балка, Новодмитрівка, Молодецьке, Надіївка, Кізомис, Дар’ївка, Інгулець, Микільське, Токарівка, Понятівка, Іванівка, Берислав, Золота Балка, Нова Кубань, Тягинка, Дудчани, Львове, Михайлівка, Одрадокам’янка, Саблуківка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили евакуатор та приватні автомобілі.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 29.04.2026
Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

08:50 29.04.2026
Ворог масовано атакував південь Одещини, виникли пожежі та є постраждалі

Ворог масовано атакував південь Одещини, виникли пожежі та є постраждалі

07:50 29.04.2026
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

07:26 29.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 43 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 43 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

19:04 28.04.2026
Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація

Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

10:00 28.04.2026
Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

08:05 28.04.2026
Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

07:43 28.04.2026
РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

07:37 28.04.2026
Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

ОСТАННЄ

Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 250 од. спецтехніки – Генштаб

29 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Хмельницькому затримали чоловіка, який відкрив стрілянину посеред вулиці

Трамп розкритикував Мерца через його нібито слова щодо ядерної програми Ірану

На торговельні марки HBO в Україні накладено арешт через невиконання рішення суду

УП оприлюднило фрагменти розмов Міндіча із ексрадником президента Шефіром та на той момент міністром оборони Умєровим

На фронті відбулось 147 боєзіткнень за добу – Генштаб

Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

