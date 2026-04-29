Ворог масовано атакував південь Одещини, виникли пожежі та є постраждалі

Російські війська здійснили масовану атаку в ніч на середу півдня Одеської області, внаслідок чого виникли пожежі, постраждала цивільна інфраструктура та люди, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Важка ніч для півдня Одещини. Внаслідок масованої ворожої атаки зазнали значних руйнувань лікарня та житлові будинки, виникла пожежа у заповіднику. Постраждало двоє людей: 47-річний чоловік та 56-річна жінка. Жінку госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями, її стан лікарі оцінюють як важкий", – написав він у Телеграм.

Також внаслідок влучання ударного БпЛА пошкоджено районну лікарню. Повністю зруйновано приймальне відділення. Значних пошкоджень зазнали терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, а також кабінети УЗД, ренген та інші. На момент атаки медичний персонал та пацієнти перебували в укритті. Наразі пацієнти переведені у інше відділення.

Зафіксовано також пожежу на території Дунайського біосферного заповідника, додав Кіпер.

На місцях подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти цивільного населення Одещини.