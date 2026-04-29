Інтерфакс-Україна
08:50 29.04.2026

Ворог масовано атакував південь Одещини, виникли пожежі та є постраждалі

Російські війська здійснили масовану атаку в ніч на середу півдня Одеської області, внаслідок чого виникли пожежі, постраждала цивільна інфраструктура та люди, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Важка ніч для півдня Одещини. Внаслідок масованої ворожої атаки зазнали значних руйнувань лікарня та житлові будинки, виникла пожежа у заповіднику. Постраждало двоє людей: 47-річний чоловік та 56-річна жінка. Жінку госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями, її стан лікарі оцінюють як важкий", – написав він у Телеграм.

Також внаслідок влучання ударного БпЛА пошкоджено районну лікарню. Повністю зруйновано приймальне відділення. Значних пошкоджень зазнали терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, а також кабінети УЗД, ренген та інші. На момент атаки медичний персонал та пацієнти перебували в укритті. Наразі пацієнти переведені у інше відділення.

Зафіксовано також пожежу на території Дунайського біосферного заповідника, додав Кіпер.

На місцях подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти цивільного населення Одещини.

 

Теги: #одеська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 29.04.2026
Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

08:53 29.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

07:50 29.04.2026
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

07:26 29.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 43 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 43 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

21:53 28.04.2026
На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

19:04 28.04.2026
Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація

Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

10:00 28.04.2026
Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

08:05 28.04.2026
Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

07:43 28.04.2026
РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

ОСТАННЄ

Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 250 од. спецтехніки – Генштаб

29 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Хмельницькому затримали чоловіка, який відкрив стрілянину посеред вулиці

Трамп розкритикував Мерца через його нібито слова щодо ядерної програми Ірану

На торговельні марки HBO в Україні накладено арешт через невиконання рішення суду

УП оприлюднило фрагменти розмов Міндіча із ексрадником президента Шефіром та на той момент міністром оборони Умєровим

На фронті відбулось 147 боєзіткнень за добу – Генштаб

Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

