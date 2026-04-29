Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 250 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1180 окупантів, два танка, 54 артсистем, три бронемашини, 1775 БПЛА, а також 250 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб, танків – 11 894 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 486 (+3) од, артилерійських систем – 40 825 (+54) од, РСЗВ – 1 755 (+0) од, засоби ППО – 1 356 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 262 033 (+1 775) од, крилаті ракети – 4 579 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245) од, спеціальна техніка – 4 146 (+5) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.