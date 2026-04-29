Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Сумської області, внаслідок чого виникли пожежі та є жертв і постраждалі, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Цієї ночі ворог атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, ворог прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

Інших мешканців будинків вчасно евакуювали, додав Григоров.