Інтерфакс-Україна
Події
07:50 29.04.2026

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є загиблі та постраждалі

Фото: https://t.me/hryhorov_oleg

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Сумської області, внаслідок чого виникли пожежі та є жертв і постраждалі, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Цієї ночі ворог атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, ворог прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

Інших мешканців будинків вчасно евакуювали, додав Григоров.

 

07:26 29.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 43 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

19:04 28.04.2026
Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

10:00 28.04.2026
Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

08:39 28.04.2026
ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

08:05 28.04.2026
Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

07:43 28.04.2026
РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

07:37 28.04.2026
Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

07:12 28.04.2026
За добу РФ завдала ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, двоє людей поранені – ОВА

12:09 27.04.2026
На Донеччині дві людини загинули минулої доби через російську агресію

