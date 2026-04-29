Інтерфакс-Україна
Події
07:26 29.04.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 43 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Російські війська за добу здійснили більше 800 обстрілів по 43 населених пунктах Запорізької області, троє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 833 удари по 43 населених пунктах Запорізької області. Три людини дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Зарічному, Зеленій Діброві, Любицькому, Новоолександрівці, Таврійському, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Рівному, Чарівному, Зеленому та Микільському.

Він додав, що 540 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новоолександрівку, Листівку, Біленьке, Ясну Поляну, Веселянку, Григорівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Лук’янівське, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Тимошівку та Верхню Терсу.

Також зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному, Новоандріївці та Гуляйпільському, а 267 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Приморському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

Крім того, надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

 

