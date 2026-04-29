29 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 квітня відзначають День пам'яті жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю, Всеукраїнський день футболу, Міжнародний день імунології, Міжнародний день собаки-поводиря.

Віряни вшановують пам'ять святих дев’ятьох мучеників, що в Кизиці; преподобного Мнемнона, чудотворця.

День 1526 Російська агресія - Day 1526 Russian aggression

День пам'яті жертв застосування хімічної зброї

Відзначається щорічно відповідно до рішення 10-ї сесії Конференції держав – учасниць Організації заборони хімічної зброї C-10/5 від 11.11.2005 р.

Заборона розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї обумовлена жахливими наслідками такого виду масового ураження. У кінці 2013 року до Конвенції приєдналися 98% світових держав, які стали членами ОЗХЗ. Уперше Конвенція була підписана в Парижі у 1993 році представниками 130 країн світу, а вступила в силу у 1997.

З моменту першого застосування хімічної зброї з військовою метою минуло більше століття. Зараз світове співтовариство усвідомило небезпеку її використання. Постанова C-10/5 запроваджує День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї як нагадування майбутнім поколінням про жахливі наслідки й загрози даного виду озброєнь.

Зараз країни-учасниці Конвенції реалізують програми мирного співіснування. Навесні 2013 року у Гаазі в Нідерландах відбулася чергова Конференція членів ОЗХЗ, на якій країні дійшли повного порозуміння й прийняли політичну декларацію, спрямовану на заборону та знищення хімічної зброї. Запровадження пам’ятної події не дозволяє людству забувати про страшну загрозу, яка увірвалася у світову історію та наробила біди ще століття тому.

Міжнародний день танцю

Відзначається щорічно з 1982 р. за рішенням ЮНЕСКО у день народження французького балетмейстера Ж.-Ж. Новера.

Всеукраїнський день футболу



Неофіційне свято, відзначається щорічно. Саме цього дня у 1992 р. свій дебютний матч зіграла Національна збірна України з футболу.

Міжнародний день імунології

Міжнародний день імунології – щорічна подія, яка відзначається 29 квітня. Ця подія присвячена підвищенню обізнаності про важливість імунології та її роль у захисті здоров’я населення. 1

Міжнародний день імунології вперше був заснований у 2005 році Міжнародним союзом імунологічних товариств з метою сприяння розумінню громадськістю імунології та її ролі в боротьбі з інфекційними захворюваннями, раком тощо.

День проти харчових відходів

День проти харчових відходів або День "Зупинимо харчові відходи" - це щорічна подія, яка проходить в останню середу квітня і спрямована на підвищення обізнаності про значну кількість їжі, яка викидається у всьому світі, і зазначає важливість зменшення харчових відходів.

Цей день нагадує про вплив харчових відходів на довкілля, економіку та суспільство та заохочує до зменшення харчових відходів та до свідомого споживання. Надмірне споживання та закупівля харчових продуктів призводять до зростання обсягів харчової промисловості, що теж є навантаженням на екологію, особливо, якщо воно перевищує реальну потребу у споживанні.

Міжнародний день собаки-поводиря

Щороку в останню середу квітня відзначають незвичну подію – Міжнародний день собаки-поводиря. Більше 50 країн світу беруть участь у різноманітних заходах з метою звернути увагу суспільства на особливих тварин, що безкорисливо допомагають людям з інвалідністю.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Леоніли (Ніни) Борисівни Заглади (1896-1938), української етнографині, етнологині;

90 років від дня народження Юрія Васильовича Алексєєва (1936-2004), українського диригента, композитора;

80 років від дня народження Івана Юрійовича Мисюка (1946), українського мистецтвознавця, майстра художнього оброблення дерева.

Ще цього дня:

1907 - у Києві відбулося перше засідання Українського наукового товариства під головуванням Михайла Грушевського;

1915 - Розгорнулися жорстокі бої між УСС та російськими військами в Карпатах, на Маківці;

1918 - Під час сесії Української Центральної Ради ухвалено Основний Закон УНР; того ж дня Всеукраїнський з’їзд хліборобів обрав Павла Скоропадського гетьманом України, а Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори;

1919 - В УНР здійснено невдалу спробу державного перевороту під проводом отамана Володимира Оскілка;

1990 - В Києві ухвалено рішення про саморозпуск Української Гельсінської Спілки й створення на її основі Української республіканської партії;

1992 - Національна футбольна збірна України провела свій дебютний матч проти Угорщини в Ужгороді, поступившись з рахунком 1:3. Автором першого в історії гола української збірної став Іван Гецко. Цей день відзначається як Всеукраїнський день футболу;

1997 - Набула чинності Конвенція про заборону хімічної зброї, ухвалена 1993 року, яка забороняє її розробку, виробництво та застосування;

2014 - Проросійські бойовики захопили будівлю Луганської обласної державної адміністрації.

Церковне свято

День пам’яті дев’яти мучеників

29 квітня православна церква вшановує пам’ять дев’яти мучеників Кизицьких, яких ще звуть цілителями.

Дев’ятеро мучеників жили у 3 столітті у Кизику (місто на території сучасної Туреччини). Вони сповідували християнську віру, але язичники прагнули, аби мученики зрадили Христа, тому довго й жорстоко катували нещасних. Дев’ятеро цілителів мужньо витримали тортури, після чого були страчені язичниками.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

З прикмет цього дня:

Прикмети на День пам’яті дев’яти мучеників: Багато жуків – чекаємо засуху; Блискавка перед дощем означає, що дощ затягнеться; Яскравий схід віщує тепле літо; Зоряне небо обіцяє вдалий врожай; Комахи шукають сухе місце – дощитиме.

Сновидіння на 29 квітня вважаються віщими.

Вас також можуть зацікавити новини: Найближчі дві доби в Україні будуть стабільно холодними, вдень невеликі дощі, вночі заморозки