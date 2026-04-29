У Хмельницькому затримали чоловіка, який відкрив стрілянину посеред вулиці
Правоохоронці затримали чоловіка в Хмельницькому, який відкрив стрілянину посеред вулиці, повідомила пресслужба патрульної поліції.
"Сьогодні на вулиці Інститутській під час патрулювання ми помітили чоловіка, який раптово почав стрілянину з предмета, схожого на пневматичний пістолет. Правопорушник здійснив кілька пострілів та поцілив у припарковану цивільну автівку та службовий автотранспорт, що проїздив повз", – йдеться в повідомленні.
Патрульні зупинили автомобіль та затримали чоловіка, застосувавши кайданки та спецзасоби.
На місце події прибула слідчо-оперативну група для встановлення всіх обставин.
У поліції зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
