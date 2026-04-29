Інтерфакс-Україна
05:25 29.04.2026

У Хмельницькому затримали чоловіка, який відкрив стрілянину посеред вулиці

Правоохоронці затримали чоловіка в Хмельницькому, який відкрив стрілянину посеред вулиці, повідомила пресслужба патрульної поліції.

"Сьогодні на вулиці Інститутській під час патрулювання ми помітили чоловіка, який раптово почав стрілянину з предмета, схожого на пневматичний пістолет. Правопорушник здійснив кілька пострілів та поцілив у припарковану цивільну автівку та службовий автотранспорт, що проїздив повз", – йдеться в повідомленні.

Патрульні зупинили автомобіль та затримали чоловіка, застосувавши кайданки та спецзасоби.

На місце події прибула слідчо-оперативну група для встановлення всіх обставин.

У поліції зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Джерело: https://t.me/patrolpolice_ua/11981

Теги: #хмельницький #затримання #стрілок

08:23 26.04.2026
Трамп заявив про затримання стрілка та оприлюднив фото

12:48 25.04.2026
Слідство не встановило зв'язків "голосіївського стрілка" зі спецслужбами РФ, дозвіл на зброю він отримав на підставі нібито журналістського посвідчення – генпрокурор

08:13 22.04.2026
У Києві затримали чоловіка за стрілянину в бік пішохода в Дарницькому районі – поліція

15:21 21.04.2026
Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

18:59 19.04.2026
Правоохоронці затримали нетверезого 23-річного стрілка в Чернігові – поліція

12:18 10.04.2026
СБУ затримала іноземного кілера, який на замовлення РФ намагався застрелити високопосадовця ВМС ЗСУ

10:27 09.04.2026
Наркозалежний із Хмельницького на замовлення РФ готував теракт у місті – СБУ

11:29 06.04.2026
Затримано підозрюваних у нападі на суддю в м.Дніпрі

16:31 02.04.2026
Поліція Львівщини затримала інспектора митниці – нападника, який смертельно поранив військовослужбовця ТЦК

12:51 28.03.2026
Поліція затримала озброєного чоловіка в Одесі: він стріляв угору, пролунав вибух

