Інтерфакс-Україна
Події
03:45 29.04.2026

Трамп розкритикував Мерца через його нібито слова щодо ядерної програми Ірану

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп розкритикував канцлера ФРН Фрідріха Мерца через нібито хибну оцінку ядерної програми Ірану.

"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю. Він не знає, про що говорить!", – написав він у соцмережі Truth Social.

На думку Трампа, якби в Ірану була ядерна зброя, "весь світ був би заручником".

"Я зараз роблю з Іраном те, що інші країни чи президенти мали б зробити давно. Не дивно, що Німеччина так погано справляється, як в економічному, так і в іншому плані!", – додав Трамп.

Як повідомлялося раніше, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що керівництво Ірану принижує Сполучені Штати та змушує американських чиновників їхати до Пакистану, а потім повертатися без жодних результатів, пише у понеділок агентство Reuters.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116483733181582907

Теги: #критика #фрг #трамп #сша

ВАЖЛИВЕ

