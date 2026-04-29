02:36 29.04.2026

На торговельні марки HBO в Україні накладено арешт через невиконання рішення суду

Приватний виконавець наклав арешт на зареєстровані в Україні торговельні марки HBO через невиконання компанією рішення Верховного суду про виплату 500 тис. грн компенсації Людмилі Ігнатенко у справі щодо незаконного використання її імені в кінострічці "Чорнобиль", повідомила юридична фірма Mamunya IP, яка представляла інтереси позивачки.

За даними Mamunya IP, судовий розгляд тривав понад п'ять років і завершився у листопаді 2025 року постановою Верховного суду, який остаточно підтвердив порушення права Ігнатенко на використання її імені та присудив на її користь 500 тис. грн моральної шкоди.

"Станом на сьогодні компанія HBO не виконала рішення суду і не сплатила присуджену компенсацію пані Людмилі", – повідомили в юридичній фірмі.

У Mamunya IP зазначили, що у квітні в межах виконавчого провадження у цій справі приватний виконавець Андрій Авторгов наклав арешт на зареєстровані в Україні торговельні марки HBO.

"Наступний крок – у разі невиконання рішення суду добровільно – їх виставлення на продаж. Усі охочі зможуть взяти участь у торгах", – наголосили в компанії.

У фірмі нагадали, що у 2019 році вийшов мінісеріал "Чорнобиль" виробництва HBO, у якому художньо відтворено події Чорнобильської катастрофи, зокрема через історію Людмили Ігнатенко та її чоловіка, пожежника Василя Ігнатенка.

За даними Mamunya IP, у 2020 році Ігнатенко звернулася до юристів, заявивши, що не надавала дозволу на використання у фільмі свого імені та імені покійного чоловіка, а окремі сцени за участю персонажки з її ім'ям не відповідають дійсності.

Як зазначають у Mamunya IP, відповідно до Цивільного кодексу України використання імен реальних осіб у творах недокументального характеру без їхньої згоди заборонено.

Джерело: https://www.facebook.com/MamunyaIP/posts/pfbid0oeTQr4yYHiPjijD2ytbf6iZcWGUYfoGoKLu88EsVjjuSYvLmdw4nGo8MFUK4DdGcl

