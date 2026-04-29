УП оприлюднило фрагменти розмов Міндіча із ексрадником президента Шефіром та на той момент міністром оборони Умєровим

Видання "Українська правда" оприлюднило фрагменти розмов бізнесмена Тимура Міндічаз ексрадником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони Рустемом Умєровим, задокументованих Національним антикорупційним бюро і Спеціальною антикорупціною прокуратурою в рамках операції "Мідас".

За даними редакції, матеріали офіційно долучені до кримінального провадження, фігурантами якого наразі є понад десять осіб.

У відео йдеться про три розмови: Міндіча та ексрадника президента Сергія Шефіра ймовірно про заставу для ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова; Міндіча та невідомої Наталії про будівництво чотирьох будинків ймовірно кооператива "Династія" для Міндіча, Чернишова, а також Андрія та Володимира; Міндіча та на той момент міністра оборони Рустема Умєрова про ймовірно закупівлю продукції Fire Point, бронежилетів та можливе призначення Умєрова послом до США.

Як зазначив Михайло Ткач, Маша, про яку розмовляють Міндіч та Умєров, це не волонтер Марія Берлінська, а, ймовірно, Доценко Марія Василівна, радниця генерального директора АТ "Національний фонд інвестицій України" з питань розвитку стратегічного партнерства з країнами Близького Сходу.

За словама Ткача, пресслужба Умєрова не стала коментувати ці записи, а Міндіч сказав УП, що готовий коментувати після допиту НАБУ, а інформацію стосовно Fire Point назвав спробою дискредитувати найкращу в Україні компанію.

Як повідомлялося, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії того ж дня.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=neYVUCDg100