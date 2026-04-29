Інтерфакс-Україна
01:36 29.04.2026

На фронті відбулось 147 боєзіткнень за добу – Генштаб

Російські війська від початку доби 147 раз атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на костянтинівському, гуляйпільському та покровському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби відбулося 147 бойових зіткнень. Противник завдав 55 авіаційних ударів та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, противник залучив для ураження 5272 дрони-камікадзе та здійснив 2091 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомелнні.

На північно-слобожанському і курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку; окупанти здійснили 73 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема чотири із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдали одного авіаційного удару, застосувавши чотири керовані авіабомби.

На південно-слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Стариця та в бік Червоної Зорі й Бочкового.

На лиманському напрямку українські військові відбили одну спробу загарбників просунутися поблизу населеного пункту Дробишеве. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На слов'янському напрямку українські військові відбили п'ять штурмів окупантів у районі Ямполя та в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Плещіївки.

На покровському напрямку ворог здійснив 42 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають дотепер.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та 23 – поранено; знищено 12 одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено три гармати, три одиниці автомобільної техніки та одне укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 254 безпілотні літальні апарати різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку окупанти п'ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах Олександрограда, Степового та Красногірського. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйпільського, Добропілля, Святопетрівки, Варварівки, Староукраїнки та в бік Гіркого й Чарівного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське, Любицьке.

На оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новоолександрівка та Оріхів.

На придніпровському напрямку українські оборонці зупинили три атаки у бік Антонівки та поблизу острова Круглик.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LZ2kCfCGYgXK6qpPJW5yakYEuXpv9yqiB1XYxqdYopEV6kUDSyVeYy5MfRMdpGzml

