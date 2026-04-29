Інтерфакс-Україна
00:44 29.04.2026

Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА, влучання зафіксовано у Немишлянському, Основ'янському, Індустріальному та Слобідському районах міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ще одне влучання сталося у Слобідському районі – у багатоквартирних будинках, що розташовані поряд з місцем прильоту, вибиті вікна. Деталі з'ясовуємо", – зокрема зазначив Терехов у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, удари спровокували пожежі в Основ'янському районі, одна з яких спалахнула на парковці гіпермаркету.

Терехов згодом зазначив, що внаслідок влучання у Немишлянському районі є одна постраждала людина.

