23:31 28.04.2026

Зона дії керованих "Шахедів" сягає Києва, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва – радник глави МО

Україна шукає протидію дистанційному керуванню та розвідувальній діяльності "Шахедів" та "Гербер" за допомогою МЕШ-модемів, бо відстань такого зв'язку з безпілотником збільшується та вже сягає до 220 км, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Наразі зона дії керованих "Шахедів" з півночі сягає Києва, із заходу – Полтави, а з півдня – Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва", – написав він у Facebook у вівторок.

Флеш пояснив, що технологія МЕШ дозволяє формувати ланцюжок з БПЛА з радiомодемами, по якому в повітрі передається інформація.

"Система побудована таким чином. На території противника на високих точках і щоглах стоять спеціальні антени далекого зв'язку (саме такі ми знищили і в Білорусі). Але щоб зв'язок був, безпілотник повинен бути дуже високо. Інакше викривлення поверхні Землі не дасть організувати канал зв'язку", – детальніше описав він схему.

Радник міністра уточнив, що такий ланцюжок з БПЛА посередників для передачі може бути довгим, але практика показала, що зі збільшенням кількості ретрансляцій швидкість падає, а затримка зростає, тому противник застосовує не більше 2-3 ретрансляцій радіосигналу.

"З того боку за цією технологією проти нас працює велика група пілотів і фахівців Алабуги. Самих пілотів налічується близько 40 осіб. У них вже є і досвід, і тактика. Одне з моїх завдань подумати як організувати протидію цій технології. Ми вже працюємо, але поки цього недостатньо", – зазначив "Флеш".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1TJLM6Ctt5/

