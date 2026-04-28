Свириденко: Україна запропонувала конкретні цілі в межах Ініціативи Тримор'я

Україна запропонувала конкретні цілі в межах Ініціативи Тримор'я, зокрема щодо розвитку транспортної інфраструктури та газопостачання, заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"У межах Ініціативи Тримор'я Україна запропонувала конкретні цілі: продовження маршруту Via Carpathia від Жешува через Львів до Києва, продовження Rail2Sea до порту Одеси, створення спеціальних потужностей для зворотного потоку газу в українські підземні газосховища з інтерконекторів із сусідніми державами", – написала вона в Телеграм.

Вона зазначила, що енергетичний вимір – ключова сфера як для безпек, так і стабільності економіки. "Працюємо разом з партнерами над диверсифікацією маршрутів енерго- та газопостачання, зокрема розвитком Вертикального газового коридору", – пише прем'єрка.

За її словами, це питання безпеки та політичної незалежності для всієї Європи.

Свириденко також зазначила, що в Інвестиційному фонді Тримор'я має бути окреме вікно для українських проєктів. "Очікуємо, що перший пакет фінансування буде відкритий під час майбутнього польського головування. Це дозволить швидше запускати практичні рішення у сфері інфраструктури, логістики та енергетики", – зазначила вона.

Також, за словами прем'єрки, формат Саміту "Ініціатива Трьох морів" має отримати нову роль в архітектурі безпеки Європи і що Україна готова бути невід'ємною її частиною як країна, яка вже робить вагомий внесок у безпеку.

"Найперше – безпека і оборона. Тут українці пишуть нові правила сучасної війни. Ефективне застосування українських морських дронів разом із підтримкою партнерів уможливили безпечну навігацію в морі та роботу українського зернового коридору, важливого для глобальної продовольчої безпеки", – зазначила Свириденко.

