Повернення викрадених РФ українських дітей стало одним із пріоритетів Сенату Іспанії – ОП

Повернення українських дітей, яких незаконно вивезла Росія, стало одним із пріоритетів Сенату Іспанії, де відбувся спеціальний захід за участю української делегації для посилення міжнародних зусиль у цьому напрямі.

Як повідомляє пресслужба глави держави, захід ініціював голова Сенату Іспанії Педро Роллан у продовження домовленостей із президентом України Володимиром Зеленським, яких вони досягли під час зустрічі в Мадриді в березні.

Зустріч об'єднала політиків, дипломатів і представників громадськості, щоб збільшити міжнародні зусилля для повернення українських дітей додому.

Як повідомляється, Роллан наголосив, що повернення українських дітей є одним із пріоритетів Сенату. Раніше, 4 березня 2026 року, іспанський Сенат одностайно ухвалив декларацію про засудження примусового переміщення українських дітей і про зобов'язання сприяти їх поверненню.

Також в межах заходу відбулася презентація ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Також своїми історіями поділилися молоді українці, яких вдалося повернути додому.

Як повідомлялося, в середу, 18 березня, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Мадриді.

Джерело: https://president.gov.ua/news/senat-ispaniyi-pidtverdiv-pidtrimku-v-povernenni-ukrayinskih-104153