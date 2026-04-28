22:48 28.04.2026

Повернення викрадених РФ українських дітей стало одним із пріоритетів Сенату Іспанії – ОП

Повернення українських дітей, яких незаконно вивезла Росія, стало одним із пріоритетів Сенату Іспанії, де відбувся спеціальний захід за участю української делегації для посилення міжнародних зусиль у цьому напрямі.

Як повідомляє пресслужба глави держави, захід ініціював голова Сенату Іспанії Педро Роллан у продовження домовленостей із президентом України Володимиром Зеленським, яких вони досягли під час зустрічі в Мадриді в березні.

Зустріч об'єднала політиків, дипломатів і представників громадськості, щоб збільшити міжнародні зусилля для повернення українських дітей додому.

Як повідомляється, Роллан наголосив, що повернення українських дітей є одним із пріоритетів Сенату. Раніше, 4 березня 2026 року, іспанський Сенат одностайно ухвалив декларацію про засудження примусового переміщення українських дітей і про зобов'язання сприяти їх поверненню.

Також в межах заходу відбулася презентація ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Також своїми історіями поділилися молоді українці, яких вдалося повернути додому.

Як повідомлялося, в середу, 18 березня, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Мадриді.

Джерело: https://president.gov.ua/news/senat-ispaniyi-pidtverdiv-pidtrimku-v-povernenni-ukrayinskih-104153

Теги: #іспанія #діти #рф

Росія у 2026 році планує завербувати до армії близько 20 000 іноземців – ГУР МО

Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 281 од. спецтехніки – Генштаб

Дохід РФ від нафти і газу у травні може зрости на тлі підвищення цін – ЗМІ

МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

Дві дівчинки травмувалися на Буковині через падіння дерев, що росли біля дитячого майданчика

У Пентагоні обговорюють можливе виключення Іспанії з НАТО – ЗМІ

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

Рівень стресу серед українських дітей зріс до 37% у 2025 році – найвищі показники у віковій групі 10-13 років

ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

