Тимчасова повірена у справах США в Україні, ймовірно, залишить посаду через розбіжності з Трампом – ЗМІ

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулія Девіс залишить посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом, повідомила газета Financial Times.

"Джулі Девіс, виконуюча обов'язки посла США в Києві, залишає державний департамент, розчарована зменшенням підтримки України з боку Трампа", – йдеться у дописі в соцмережі Х кореспондента Крістофера Міллера (Christopher Miller).

Там зазначається, що відставка Девіс відбувається після відставки її попередниці Бріджит Брінкс, яка пішла у відставку з аналогічних причин на початку минулого року.

