21:53 28.04.2026

На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

У Одеській області відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів, повідомляє пресслужба енергохолдингу "ДТЕК".

"Одещина: 213,9 тис. родин знову зі світлом після негоди", – сказано в Телеграм.

У ДТЕК нагадали, що 26 квітня на Одещині вирувала сильна негода. Бригади ДТЕК повністю усунули її наслідки.

Наразі всі населені пункти з електропостачанням, енергетики відпрацьовують точкові заявки, додали в компанії.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 28.04.2026
У Києві відбулося перше засідання Стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки"

У Києві відбулося перше засідання Стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки"

15:10 28.04.2026
Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

19:48 26.04.2026
Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

08:30 26.04.2026
Унаслідок атаки ворожих БпЛА порту в Одесі пошкоджено іноземне цивільне судно – Кулеба

Унаслідок атаки ворожих БпЛА порту в Одесі пошкоджено іноземне цивільне судно – Кулеба

14:01 25.04.2026
В департаменті КМДА обговорюють відновлення Будинку Уряду в дусі кінцугі

В департаменті КМДА обговорюють відновлення Будинку Уряду в дусі кінцугі

08:35 25.04.2026
Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджено житлову та припортову інфраструктуру, двоє постраждалих

Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджено житлову та припортову інфраструктуру, двоє постраждалих

05:54 25.04.2026
Європа має фінансувати відновлення України за рахунок мит на російський імпорт – прем'єр Естонії

Європа має фінансувати відновлення України за рахунок мит на російський імпорт – прем'єр Естонії

12:37 23.04.2026
ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

18:25 22.04.2026
Україні потрібна відмова від популізму - Порошенко

Україні потрібна відмова від популізму - Порошенко

13:29 22.04.2026
Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

ВАЖЛИВЕ

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова

ОСТАННЄ

Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту в Харкові

Свириденко: Україна запропонувала конкретні цілі в межах Ініціативи Тримор'я

Повернення викрадених РФ українських дітей стало одним із пріоритетів Сенату Іспанії – ОП

Тимчасова повірена у справах США в Україні, ймовірно, залишить посаду через розбіжності з Трампом – ЗМІ

Україна та Хорватія обговорили енергобезпеку та розширення джерел постачання енергії

Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

В Україні випробували новий тип FPV – міністр оборони

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

"Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура"

Держпродспоживслужба закликала посилити контроль чисельності диких кабанів через загрозу поширення АЧС

