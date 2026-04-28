На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

У Одеській області відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів, повідомляє пресслужба енергохолдингу "ДТЕК".

"Одещина: 213,9 тис. родин знову зі світлом після негоди", – сказано в Телеграм.

У ДТЕК нагадали, що 26 квітня на Одещині вирувала сильна негода. Бригади ДТЕК повністю усунули її наслідки.

Наразі всі населені пункти з електропостачанням, енергетики відпрацьовують точкові заявки, додали в компанії.