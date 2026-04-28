Україна та Хорватія обговорили енергобезпеку та розширення джерел постачання енергії

"У Дубровнику ми зустрілися з прем’єр-міністром Хорватії, @AndrejPlenkovic. Я вдячна за запрошення на саміт ініціативи "Три моря" та за визнання особливої ​​ролі України у безпековому вимірі співпраці в рамках цієї ініціативи", – написала вона в соцмережі Х.

Свириденко зазначила, що вони обговорили зміцнення регіональної енергетичної безпеки та диверсифікацію поставок енергії, включно зі скрапленим природним газом.

Українська прем’єрка подякувала Хорватії за підтримку кредиту ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро. Вона підкреслила, що ці кошти життєво важливі для оборони та економічної стабільності України.

Також Свириденко зазначила, що Хорватія підтримує членство України в ЄС та надає всебічну допомогу на цьому шляху.

"Ми цінуємо нашу співпрацю у післявоєнному відновленні, зокрема у розмінуванні та реінтеграції ветеранів. Хорватія активно ділиться своїм досвідом з Україною у реабілітації захисників та створенні умов для їхньої економічної та соціальної адаптації", – резюмувала прем’єрка.