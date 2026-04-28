21:06 28.04.2026

Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Президент України Володимир Зеленський призначив на п’ятницю, 1 травня, широку нараду з урядовцями, військовими, представниками місцевої влади та енергетичних компаній щодо підготовки до наступного опалювального сезону.

"На цю п’ятницю призначив широку нараду з урядовцями, військовими, представниками місцевої влади – наших громад, із представниками енергетичних компаній, щоб там, де зараз є відставання від графіка робіт, де потрібне додаткове фінансування, додаткові генераційні проєкти, – щоб були ухвалені рішення. Якщо треба буде РНБО, проведем РНБО. Якщо потрібні будуть кадрові висновки, зробимо кадрові висновки. Відповідальність за підготовку до зими – персональна", – наголосив Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Він зазначив, що роботи по ремонту і відновленню вже почалися в усіх регіонах.

"Працюємо і по альтернативній генерації, і по росту енергетичних зв’язків із партнерами. У кожному місті України: і в Києві, де зимою було важко, і в інших наших містах, у кожній громаді має бути резерв – усе, що потрібно, щоб у людей були електрика та опалення за будь-якого розвитку подій. Наша стійкість у таких умовах, наша сила на фронті, наші відповіді на російські удари – це теж поштовхи агресора до дипломатії", – резюмував Зеленський.

 

Теги: #зеленський #енергетика #зима

