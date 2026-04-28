В Україні випробували новий тип FPV – міністр оборони

Міноборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Над розвитком цього типу FPV також працює радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко", – написав міністр у Телеграмі у вівторок.

Під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів РЕБ. "Частина рішень повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових", – зазначив він.

Федоров наголосив, що для прискорення постачання на фронт побудована необхідна система: спрощено кодифікацію; змінено підхід до формування потреб: 80% ресурсу – на ефективні рішення за даними з поля бою, 20% – на нові технології;

Також, за його словами, проводяться регулярні полігонні випробування разом із Brave1.

"Для кожного класу БпЛА формуємо окрему методику тестування. До випробувань залучаємо всіх виробників, чиї рішення ще не контрактує держава. Якщо дрон підтверджує ефективність у бойових умовах – одразу запускаємо процес контрактування й масштабування", – зауважив міністр.