Інтерфакс-Україна
Події
20:06 28.04.2026

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

2 хв читати
Експорт української зброї буде реальним – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленським за результатами розширеної наради щодо ключових питань експорту української зброї заявив, що експорт буде реальним.

"Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій. Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він повідомив, що українська сторона запропонувала партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення експертизи та потрібного Україні технологічного обміну.

"Сьогодні затвердив напрями такої міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї. Порядок дій абсолютно чіткий: на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаємо рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників. Спрощуємо бюрократичні процедури, зберігаємо достатній рівень експортного контролю та запускаємо практичний зміст для роботи компаній", – наголосив президент.

Він підкреслив, що українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими. Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами.

Зеленський також доручив МЗС України разом з розвідками та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт нашої зброї неможливий із причин їхньої співпраці з державою-агресором.

"Це серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї. РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави", – резюмував президент.

 

 

Теги: #зброя #експорт

09:49 28.04.2026
Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

17:52 27.04.2026
На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

11:14 27.04.2026
Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

16:10 24.04.2026
Україна у 2025р. експортувала 436 тис. тонн м'яса птиці – аналітики

Україна у 2025р. експортувала 436 тис. тонн м'яса птиці – аналітики

13:24 24.04.2026
Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

14:48 23.04.2026
Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

12:50 23.04.2026
Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

09:22 23.04.2026
Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

21:00 22.04.2026
Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

16:03 21.04.2026
Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура"

Держпродспоживслужба закликала посилити контроль чисельності диких кабанів через загрозу поширення АЧС

Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

Перша Wine&Spirits Premiere відбулася в Києві 27 квітня

Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

Подачу заявок на допомогу для ВПО продовжено до 1 червня – Улютін

У Києві відбулося перше засідання Стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки"

Правоохоронці затримали двох одеситів з підробними документами військових, які викрали підприємця та вимагали гроші

Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА