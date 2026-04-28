19:08 28.04.2026

Перша Wine&Spirits Premiere відбулася в Києві 27 квітня

Wine&Spirits Premiere, Конгресно-виставковий центр "Парковий", Київ, 27.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Вона не була великою: десятеро українських виноробних підприємств, переважно невеликих, представляли насамперед свою нову продукцію — вина  врожаю 2025 року. Також тут були два вітчизняні виробника міцного алкоголю. Другою складовою частиною події було нагородження переможців дегустаційного конкурсу Wine&Spirits Awards. Близько 80% взірців були винами нового сезону. І всі вони були українськими.

Зразки пляшок, що посіли призові місця, були виставлені на барній стійці, тож гості могли особисто пересвідчитись в їх характеристиках. Результати найближчим часом будуть опубліковані на відповідній сторінці сайту бренду Wine&Spirits. Ці змагання кращих напоїв останнім часом відбуваються двічі на рік. Наступний конкурс буде восени, в рамках виставки Wine&Spirits Expo. Тож переможці осіннього також матимуть наліпку з поточним роком — "2026". Але на ньому переважно вже будуть витримані вина і очікуються іноземні учасники.

Задачею Wine&Spirits Premiere є надати можливість замовникам — торговим мережам та сектору HoReCa — ознайомитись з вітчизняними винами нового врожаю, як на демонстраційних стендах, так і на стійці переможців конкурсу, та замовити щось до літнього сезону.

Найперша подія парасолькового бренду Wine&Spirits відбулася в жовтні 2018 року. Це була виставка Wine&Spirits Ukraine і проходила вона в рамках виставки WorldFood Ukraine.

Теги: #вино #winespirits_premiere #winespirits #wine_and_spirits_premiere #wine_and_spirits

