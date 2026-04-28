АТ "Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура", який поєднує Київ та Ужгород та до складу якого увійшли нові вагони, виготовлені в Україні у 2026 році, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно з релізом Мінрозвитку у вівторок, нові вагони оснащені системами безпеки з камерами спостереження, акумуляторні батареї, додаткові рішення для подорожей із дітьми, інклюзивні елементи, а також функціональні деталі комфорту в купе.

Новий флагманський поїзд вирушає у перший рейс Київ-Ужгород вже сьогодні, 28 квітня.

"Загалом Японія вже надала Україні допомоги на понад 15 мільярдів доларів – фінансової, гуманітарної та технічної. У межах грантових програм ми координуємо чотири фази екстреного відновлення на суму близько 700 млн доларів і очікуємо підписання наступної фази ще на 40 млн доларів ", – цитуються у релізі слова віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Зазначається, що сприяння JICA Україна отримала близько 28 тис. тонн рейок виробництва Nippon Steel та десятки одиниць спеціалізованої техніки, що дозволило оновити близько 200 км колій на ключових напрямках.

У Мінрозвитку додали, що 12 вагонів поїзда мають брендування пелюстками сакури.

Крім того, пасажири відповідного поїзда отримають доступ до онлайн-порталу про японську культуру, архітектуру та мистецтво, а також зможуть ознайомитися з елементами японського меню, настільними іграми та спільними українсько-японськими культурними проєктами.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" отримала перші шість нових пасажирських вагонів зі 100, замовлених у 2025 році в ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ).

Загальна вартість контракту становить близько 6,5 млрд грн, а фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету.

Передбачається, що поставки триватимуть поетапно до травня 2028 року, а вже до кінця 2026 року будуть готовими 60 таких вагонів.