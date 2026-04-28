19:17 28.04.2026

Держпродспоживслужба закликала посилити контроль чисельності диких кабанів через загрозу поширення АЧС

Новий спалах африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовано у мисливських угіддях Могилів-Подільського району Вінницької області, де наприкінці минулого тижня було виявлено 11 загиблих диких свиней, повідомив заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, головний державний ветеринарний інспектор України Володимир Кустуров.

"Це вже шостий випадок АЧС у дикій фауні з початку 2026 року. Раніше спалахи реєструвалися у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях", – написав він у Facebook.

Кустуров наголосив, що дикі кабани залишаються природним резервуаром вірусу та ключовим джерелом інфекції для домашніх свиней. В умовах воєнного стану через обмежене регулювання чисельності диких тварин ризики поширення хвороби зростають. Надмірна популяція сприяє формуванню стійких вогнищ АЧС, оскільки інфіковані рештки тварин тривалий час контамінують довкілля, а наближення диких тварин до населених пунктів і сільськогосподарських угідь створює прямі шляхи передачі вірусу. Додаткову загрозу становить забруднення кормової бази.

Держпродспоживслужба закликає користувачів мисливських угідь посилити обстеження лісових масивів для оперативного виявлення загиблих особин, не допускати підгодівлі кабанів у зонах ризику та неухильно дотримуватися вимог біобезпеки. Переміщення туш або м’ясопродуктів дозволяється здійснювати лише після отримання негативних результатів лабораторних досліджень на АЧС.

Громадянам при виявленні трупів диких кабанів рекомендують не наближатися до них, зафіксувати місце знахідки та негайно повідомити територіальні органи Держпродспоживслужби або місцеву владу.

У власних господарствах власникам свиней радять унеможливити контакт тварин із дикою природою, проводити регулярну дезінфекцію та не використовувати необроблені корми.

"Лише спільні та відповідальні дії дозволять стримати поширення АЧС і захистити галузь свинарства в Україні", – підкреслив головний державний ветеринарний інспектор України.

 

