Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах в Угорщині, зустрівся з мером українського міста Берегове Золтаном Баб’яком. Про це Мадяр написав в соцмережі Facebook.

"У своєму кабінеті я прийняв мера Берегового Золтана Баб’яка, який поінформував мене про становище угорців у Закарпатті та про жахи війни. Ми дійшли згоди, що в інтересах угорців, які проживають у Закарпатті, полягає необхідність вивести відносини між Угорщиною та Україною на нову основу. З огляду на вищезазначене, я ініціюю зустріч на початку червня з президентом України Володимиром Зеленським, символічно, у місті Берегове, де проживає угорська більшість", – написав Мадяр.

Він зазначив, що мета зустрічі – допомогти угорцям Закарпаття та сприяти їхньому залишенню на рідній землі.

"Настав час, щоб Україна скасувала обмеження прав, що існують вже понад десятиліття, і щоб угорці Закарпаття повернули всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі освітні права і знову стали рівноправними, шанованими громадянами України. Це також допоможе забезпечити, щоб після закінчення війни якомога більше угорців Закарпаття змогли повернутися на свою батьківщину. Якщо нам вдасться вирішити ці питання, це, безсумнівно, дозволить відкрити нову сторінку в двосторонніх відносинах між Україною та Угорщиною", – наголосив Мадяр, додавши, що вважає "перспективними, але недостатніми" поступки, оголошені українським урядом у 2025 році в галузі освіти.

Так, вказав Мадяр, в Україні вища освіта залишається одномовною, випускні іспити проводяться українською мовою, і в інших офіційних сферах мовного вжитку також не відбулося суттєвих змін.

"Як і раніше, офіційне мовлення в Україні суворо базується на одній мові. У державному управлінні, судах, офіційних процедурах можна використовувати лише українську мову. Угорська меншина не може вимагати офіційного обслуговування рідною мовою навіть у населених пунктах, де більшість населення складають угорці. Обмеження збереглися також у сфері суспільного життя та культури: заходи та засоби масової інформації угорською мовою можуть функціонувати, але в умовах квот, реєстраційних та формальних вимог. У публічних виступах офіційні особи – наприклад, директори шкіл або мери – як і раніше не можуть вільно користуватися своєю рідною мовою. Тому я закликаю українське керівництво наважитися на рішучі кроки у зазначених сферах на шляху до європейських цінностей та справжньої свободи й рівності", – резюмував Мадяр.

Як повідомлялося, для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) в Україні зареєструвалися 355 тис 371 особа. Для абітурієнтів, які навчалися мовами корінних народів чи національних меншин, Український центр оцінювання якості освіти забезпечує переклад завдань із математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії. Цим правом скористалися 518 осіб, для 497 з них завдання перекладуть угорською мовою, для 18 – румунською, для 3 – польською.