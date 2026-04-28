Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація

Двоє мирних жителів Дніпропетровської області загинули, і ще 11 отримали поранення внаслідок російських обстрілів трьох районів у вівторок станом на 18:30, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Одна людина загинула. Шестеро – поранені. Четверо чоловіків ушпиталені в стані середньої тяжкості, ще двоє лікуватимуться вдома. Цілили росіяни й по Раївській громаді, що на Синельниківщині. Загинула людина", – розповів Ганжа в Телеграм у вівторок ввечері.

Ще п’ятеро людей дістали поранень в Нікопольському районі, де окупанти обстріляли райцентр, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мозолевську громади. "Понівечені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки. П’ятеро людей дістали поранень. В лікарні у важкому стані 82-річна жінка. Двоє чоловіків 20 і 44 років та 78-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 66-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", – йдеться в повідомленні.

Ворог атакував у вівторок три районі Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками майже 50 разів, повідомив Ганжа.