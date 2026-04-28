19:04 28.04.2026

Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація

Російські обстріли забрали життя 2 жителів Дніпропетровщини у вівторок, 11 поранені – обладміністрація
Двоє мирних жителів Дніпропетровської області загинули, і ще 11 отримали поранення внаслідок російських обстрілів трьох районів у вівторок станом на 18:30, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Одна людина загинула. Шестеро – поранені. Четверо чоловіків ушпиталені в стані середньої тяжкості, ще двоє лікуватимуться вдома. Цілили росіяни й по Раївській громаді, що на Синельниківщині. Загинула людина", – розповів Ганжа в Телеграм у вівторок ввечері.

Ще п’ятеро людей дістали поранень в Нікопольському районі, де окупанти обстріляли райцентр, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мозолевську громади. "Понівечені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки. П’ятеро людей дістали поранень. В лікарні у важкому стані 82-річна жінка. Двоє чоловіків 20 і 44 років та 78-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 66-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", – йдеться в повідомленні.

Ворог атакував у вівторок три районі Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками майже 50 разів, повідомив Ганжа.

 

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

За добу РФ завдала ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, двоє людей поранені – ОВА

За добу РФ завдала ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, двоє людей поранені – ОВА

На Донеччині дві людини загинули минулої доби через російську агресію

На Донеччині дві людини загинули минулої доби через російську агресію

Окупанти обстріляли Сумщину, загинула жінка, горіли об'єкти інфраструктури

Окупанти обстріляли Сумщину, загинула жінка, горіли об'єкти інфраструктури

Окупанти обстріляли Корюківку на Чернігівщині, двоє місцевих поранені

Окупанти обстріляли Корюківку на Чернігівщині, двоє місцевих поранені

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

