18:40 28.04.2026

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

Українська розвідка має інформацію про те, що російське політичне керівництво планує подальші наступи в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський після заслуховування доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

"Маємо конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Незважаючи на це, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Відповідно, наголосив він, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі.

"Проінформуємо наших партнерів і про подальше опрацювання в Москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також щодо спроб більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань", – резюмував президент.

 

