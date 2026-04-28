18:27 28.04.2026

Подачу заявок на допомогу для ВПО продовжено до 1 червня – Улютін

Подачу заявок на допомогу для ВПО продовжено до 1 червня – Улютін
Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін повідомив про продовження терміну подачі заяв на допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 червня поточного року.

Міністр повідомив у Facebook у вівторок, що це зроблено для того, "щоб усі, хто має право на підтримку, встигли подати документи".

Також Улютін повідомив про розширення доступу до виплат і скасування обмеження, які раніше заважали низці категорій людей отримати допомогу.

"Діти з родин ВПО отримуватимуть виплати незалежно від доходу сім'ї, а нарахування буде з 1 лютого за умови подачі заяви до 1 червня. Люди, яким припинили виплати через перевищення доходу, можуть повторно подати документи і отримати перерахунок з 1 січня. Крім того, додали ще один шестимісячний період для тих, хто цього потребує", – розповів Улютін.

Як повідомлялося, представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла, що загальна кількість людей, які залишаються внутрішньо переміщеними в межах країни, становить близько 3,7 млн. 71% ВПО вже переміщені понад два роки, багато хто переїжджав кілька разів. Найбільша їх кількість наразі зосереджена у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, а також у трьох найбільших містах – Харкові, Дніпрі та Києві.

 

22:44 25.04.2026
У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

11:06 24.04.2026
Експерти обговорили внутрішню мобільність та інтеграцію ВПО як фактор відновлення економіки

19:18 18.04.2026
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

14:46 16.04.2026
"Укрзалізниця" та Ощадбанк запустили іпотеку для залізничників-ВПО

09:19 12.04.2026
Улютін: щоб не проходити ідентифікацію щороку, потрібно перевести пенсійну справу з ТОТ

14:36 10.04.2026
Перший в Європі Центр єдності для українців запрацює у Берліні з 15 квітня – Мінсоцполітики

13:51 10.04.2026
Держмолодьжитло отримав від МОМ транш EUR7,5 млн, розпочав 25-й етап відбору за програмою "Житло для ВПО"

17:39 09.04.2026
“Перехід”: у Києві переселенці вперше розкажуть свої історії зі сцени

11:27 09.04.2026
Перші родини ВПО отримали квартири у модульному містечку від УЧХ на Сумщині

09:09 09.04.2026
Кабмін затвердив план заходів з реалізації Європейської гарантії для дітей в Україні до 2030р.

