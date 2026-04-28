18:21 28.04.2026

У Києві відбулося перше засідання Стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки"

Перше засідання Стратегічної групи радників при Форумі "Архітектура Безпеки" – міжнародної експертної платформи, покликаної напрацьовувати практичні рішення для зміцнення обороноздатності, енергетичної стійкості та відновлення України – пройшло в Києві 24 квітня, повідомляє пресслужба Форуму.

Серед міжнародних учасників засідання Стратегічної групи радників – ексдиректор Центрального розвідувального управління США (2011-12) Девід Петреус, ексспецпредставник США з питань переговорів щодо України Курт Волкер, експосол США в Україні (2013-16) Джеффрі Пайєтт, президент "Freedom House" Девід Крамер, екскерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге, старший представник Міноборони Сполученого Королівства Кріс Ордвей та інші.

З українського боку до участі були запрошені представники державного управління, безпекового сектору, економіки, енергетики, місцевого самоврядування та експертного середовища, зокрема, голова Офісу президента України Кирило Буданов, його заступник Павло Паліса, перший віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль, керівник Національного банку України Андрій Пишний, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін (2014-2019), представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, генеральний директор "ДТЕК" Максим Тімченко, мер Харква Ігор Терехов та інші.

"Події такого формату створюють простір для обміну практичним досвідом… Наш досвід у сфері оборони, стійкості енергетики, роботи інституцій, захисту критичної інфраструктури та збереження керованості держави в умовах війни має бути не просто почутий – він має бути врахований і імплементований у нові підходи до міжнародної та європейської безпеки. Я бачу в цьому цінність нашої спільної роботи з партнерами", – зазначив Буданов.

Фокус першого засідання був зосереджений на обороноздатності, енергетичній стійкості та відновленні країни.

"Залучення іноземних інвесторів до енергетичного сектору України – це не лише відновлення, а й створення більш міцної та захищеної системи на майбутнє. Децентралізовані енергетичні активи, менш вразливі до атак, є наріжним каменем цієї нової архітектури", – зазначив Тімченко.

Окремий акцент під час зустрічі було зроблено на тому, що український досвід війни має стати частиною майбутньої архітектури безпеки Європи."Україна не є і не буде просто споживачем безпеки та допомоги. Вона буде постачальником. Сьогодні ми говоримо не лише про спільні оцінки – ми формулюємо конкретні ідеї щодо того, що необхідно зробити", – зазначив Волкер.

За словами Буданова, очікуваний результат роботи групи –конкретні пріоритети, робочі механізми та пропозиції, які можуть бути винесені на політичний рівень і представлені на Форумі "Архітектура Безпеки".

Форум "Архітектура Безпеки" запланований на 1 червня 2026 року в місті Київ. Ініціатор події – Інститут національної стійкості та безпеки за підтримки Офісу президента України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України.

 

