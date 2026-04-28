Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

Фото: Red Cross Ukraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на місці чергового російського обстрілу у Запоріжжі.

"Запоріжжя: сьогодні загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з усіма рятувальними службами працював на місці чергового обстрілу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери надали першу домедичну допомогу пораненому.

Як повідомлялося, унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранень зазнали двоє чоловіків віком 40 та 45 років. Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості, їм надають необхідну медичну допомогу.