17:55 28.04.2026

Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі
Фото: Red Cross Ukraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на місці чергового російського обстрілу у Запоріжжі.

"Запоріжжя: сьогодні загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з усіма рятувальними службами працював на місці чергового обстрілу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери надали першу домедичну допомогу пораненому.

Як повідомлялося, унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранень зазнали двоє чоловіків віком 40 та 45 років. Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості, їм надають необхідну медичну допомогу.

13:54 27.04.2026
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Одесу

06:38 26.04.2026
У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати у квартирі загинула жінка, двоє чоловіків поранені

У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати у квартирі загинула жінка, двоє чоловіків поранені

16:11 24.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки БпЛА на Одесу

13:52 24.04.2026
У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

13:31 24.04.2026
В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

18:37 23.04.2026
Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

14:33 23.04.2026
УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

11:53 22.04.2026
УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

08:18 22.04.2026
УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

17:24 21.04.2026
УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків

УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

ОСТАННЄ

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

Подачу заявок на допомогу для ВПО продовжено до 1 червня – Улютін

У Києві відбулося перше засідання Стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки"

Правоохоронці затримали двох одеситів з підробними документами військових, які викрали підприємця та вимагали гроші

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

Росія у 2026 році планує завербувати до армії близько 20 000 іноземців – ГУР МО

Офіс генпрокурора робитиме все можливе для притягнення археолога Бутягіна до відповідальності – заява

Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Латвія передасть Україні додаткові бойові броньовані машини "CVR(T)"

