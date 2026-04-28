Правоохоронці затримали двох одеситів з підробними документами військових, які викрали підприємця та вимагали гроші

Співробітники Національної поліції України викрили в Одесі зловмисників, які, видаваючи з себе правцівників військових відомств, викрали чоловіка та вимагали у нього $360 тис із застосуванням фізичного насилля.

"Спільники на одній з парковок міста підбігли до 44-річного підприємця та, імітуючи затримання від імені силових відомств, силоміць заштовхали до свого автомобіля. У авто одягнули на нього кайданки, маску на голову та вивезли до сусідньої області. Ще через деякий час повернулись на Одещину, де розмістили у занедбаному домоволодінні. Там спільники застосовували до своєї жертви фізичне насилля: душили канатом до втрати свідомості, били електрострумом та гумовими дубинками по ступнях ніг, стискали голову у саморобних лещатах, били у груди та стрибали по руках чоловіка, який і так перебував у безпорадному стані", – повідомляється на сайті Нацполіції у вівторок.

Повідомляється, що потерпілий під тортурами погодився на умови вимагачів, зв'язався з дружиною та наказав їй віддати викрадачам $152 тис. Невдовзі підприємця відпустили і з важкими травмами його було госпіталізовано.

"Правоохоронці провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили головних учасників злочину. Ними виявились двоє місцевих мешканців, один з яких – уродженець Росії. Жодного відношення до військових відомств фігуранти не мали, а просто видавали себе за їх співробітників, аби безперешкодно пересуватися по місту та через блокпости", – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, зловмисники користувалися підробними документами військових формувань, а також відповідними автомобільними номерними знаками.