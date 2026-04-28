17:47 28.04.2026

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин Олександр Бутягін, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповідь на запитання журналістів.

"Очевидно, що російська сторона цинічно використає цей політико-правовий епізод для виправдання окупації Криму та експлуатації української тимчасово окупованої території російськими громадянами", – наголосив він.

За словами речника, Україна послідовно наполягає на притягненні до реальної юридичної відповідальності усіх російських суб'єктів, які працюють на окупацію та війну.

"Щодо цього кейсу Бутягіна й інших подібних ситуацій, Україна продовжить застосування відповідних юридичних механізмів та працюватиме також в юрисдикціях партнерів", – запевнили у МЗС.

Як повідомлялося, Польща заарештувала російського археолога Олександра Бутягіна в грудні 2025 року на прохання України, яка звинувачує його в проведенні несанкціонованих розкопок і розкраданні історичних артефактів у Криму. Польська прокуратура підтримала запит України на його екстрадицію, а 18 березня відповідний дозвіл дав польський суд.

Однак 28 квітня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив видачу Бутягіна Білорусі. На запитання, що саме Польща мала запропонувати в обмін на звільнення активіста польської громади у Білорусі Анджея Почобута, він відповів, що це був обмін ув'язненими: "Те, що у нас був хтось на заміну, дуже допомогло". Сікорський зазначив, що в обміні полоненими брали участь РФ, Білорусь, Казахстан, Румунія, Молдова, Україна та Польща.

Загалом обмін відбувся за формулою "п'ять на п'ять" – свободу загалом отримало троє громадян Польщі та двоє громадян Молдови.

За повідомленнями російських ЗМІ, громадянка РФ Ніна Попова та колишній заступник голови спецслужб Молдови Александр Балан були передані РФ та Білорусі в рамках обміну "п'ять на п'ять".

